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الناقلة "كوكوكا كاريدجس" تعرضت لأضرار فى خليج عمان

الخميس، 13 يونيو 2019 10:27 ص
الناقلة "كوكوكا كاريدجس" تعرضت لأضرار فى خليج عمان ناقلة نفط
لندن (رويترز)

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ذكر متحدث باسم شركة بى.إس.إم شيب مانجمت (سنغافورة) المشغلة للناقلة كوكوكا كاريدجس، أن الناقلة تعرضت لأضرار جراء حادث أمنى فى خليج عمان اليوم الخميس.

وقال المتحدث إن طاقم السفينة، الذى يضم 21 بحارا، هجر السفينة بعد الحادث الذى ألحق أضرارا بجانبها الأيمن، وأضاف أن سفينة قريبة اسمها (كوستال إيس) سارعت بانتشال الربان والطاقم من قارب نجاة.

وأصيب أحد أفراد طاقم كوكوكا كاريدجس بإصابات طفيفة فى الحادث وتلقى الإسعافات الأولية على متن كوستال إيس، وأضاف المتحدث "كوكوكا كاريدجس لا تزال فى المنطقة ولا تواجه خطر الغرق، وشحنة الميثانول سلمية، وكانت السفينة تبعد 70 ميلا بحريا تقريبا عن الفجيرة ونحو 14 ميلا بحريا عن إيران.

من ناحية أخرى قالت وكالة إيرانية، إن سفن إيرانية تنتشل 44 بحارا من ناقلتى النفط المعطوبتين فى الخليج ونقلهم إلى مرفأ إيرانى .

 

 


الناقلة كوكوكا كاريدجس

خليج عمان

استهداف ناقلتى نفط

ايران

ارهاب ايران

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