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الصين: لن نستسلم لأى ضغط أمريكى بشأن التجارة

الخميس، 13 يونيو 2019 11:50 ص
الصين: لن نستسلم لأى ضغط أمريكى بشأن التجارة "وانج يى" عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى
بكين (رويترز)

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قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إن بكين لن تستسلم لأى "ضغوط قصوى" من واشنطن، وإن أى مسعى من الولايات المتحدة لإجبار الصين على قبول اتفاق تجارة ستفشل.

وقال المتحدث باسم الوزارة قاو فنغ للصحفيين فى إفادة دورية إن الصين لن تقدم تنازلات فى مبادئ، وانهارت المحادثات بين أكبر اقتصادين فى العالم فى مايو، ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الصين تراجعت عن تعهدات قدمتها بشأن قضايا مثل وقف سرقة حقوق الملكية الفكرية.

وقال قاو ردا على سؤال بشأن اتهام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للصين بالنكوص عن وعودها "لا اتفاق على شيء لحين الاتفاق على كل شيء".

 

 


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