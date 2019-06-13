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فيديو.. طيار سعودى يلغى أمر بضرب موقع باليمن لوجود "مدنيين"

الخميس، 13 يونيو 2019 05:00 ص
فيديو.. طيار سعودى يلغى أمر بضرب موقع باليمن لوجود "مدنيين" مقاتلات
وكالات الأنباء

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أعاد نشطاء خليجيون على "تويتر"، نشر مقطع فيديو لـ"طيار سعودي" في اليمن، ألغى مهمة بأمر من التحالف لوجود "مدنيين" في الموقع. وفقا لموقع سبق السعودى

جاء ذلك بعد الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف المدنيين أمس، الأربعاء، بمطار‫ أبها، وهو الأمر الذي يظهر أخلاق الجنود السعوديين وإنسانيتهم، والحرص على عدم تعرُّض المدنيين لأي مكروه.

 

جاء تداول المقطع الذي بثته قناة العربية أثناء تغطية سابقة لمشاركة قوات التحالف لبيان الفرق بين أخلاق الجنود السعوديين والمشاركين في التحالف العربي، وحرصهم على عدم تعرُّض المدنيين لأي مكروه، وما قامت به على النقيض المليشيات الحوثية من استهداف المدنيين بمطار أبها، وانتهاك القرارات والأعراف الدولية.

 


السعودية

اليمن

مطار ابها

الحوثيون

التحالف العربى

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