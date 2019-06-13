سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 08:54 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الطقس فى الخليج.. نشاط للرياح مع ارتفاع فى درجات الحرارة

الخميس، 13 يونيو 2019 07:51 ص
الطقس فى الخليج.. نشاط للرياح مع ارتفاع فى درجات الحرارة عاصفة ترابية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشهد طقس دول الخليج العربى اليوم،الخميس، نشاط للرياح المثيرة للأتربة، مع ارتفاع فى درجات الحرارة.

 

حالة الطقس المتوقعة فى السعودية اليوم الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، الخميس، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على طول الساحل الغربي للبحر الاحمر وعلى مناطق الشرقية والرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة . في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير ,الباحة .

 

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمرشمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-55كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

حالة الطقس المتوقعة فى الكويت اليوم الخميس

تسجل درجة الحرارة العظمى بالكويت اليوم، 47 °ﻡ. ويكون الجو نهارا شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار .

 

أما ليلًا، فسيكون الجو حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .

 

 

حالة الطقس المتوقعة فى البحرين اليوم الخميس

ذكرت إدارة الارصاد الجوية فى مملكة البحرين، ان الطقس يكون اليوم، الخميس، حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق، ولكنه حسن بوجه عام خلال الليل.

 

أما الرياح؛ فستكون شمالية غربية إلى شمالية من 13 إلى 18 عقدة، وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحياناً، وتقل سرعتها لتصل من 8 إلى 13 عقدة خلال الليل.

 

 وتسجل درجة الحرارة المتوقعة لهذا اليوم؛ العظمى 43 درجة مئوية، والصغرى 33 درجة. والرطوبة النسبية: العظمى 65% والصغرى 15%.

 

 

حالة الطقس المتوقعة فى الامارات اليوم الخميس

أما فى الإمارات، فسيكون اليوم أمطار رعدية نهاراً فى أبو ظبى وتسجل درجة الحرارة العليا 36 °، والدنيا: 30 °، والرطوبة: 62 %.

أما فى دبى فسيكون يوم مشمس وتسجل فى درجة الحرارة العليا : 41 °، والدنيا: 27 °، والرطوبة: 28 %

 

 


طقس

الطقس فى السعودية

الطقس فى الكويت

الطقس فى الامارات

رياح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

صحتك فى وصفة.. الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين

صحتك فى وصفة.. الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين

رجعت العجوز شاب وجمدت البشر.. تعرف على أفلام الخيال العلمى المصرية

رجعت العجوز شاب وجمدت البشر.. تعرف على أفلام الخيال العلمى المصرية

لازم تعرف أضراره علشان تتجنبه.. 6 مضاعفات خطيرة يسببها مرض السكر

لازم تعرف أضراره علشان تتجنبه.. 6 مضاعفات خطيرة يسببها مرض السكر

الإفتاء تنشر 9 حرمات للطريق.. أبرزها التأنى فى القيادة ومساعدة الأعمى

الإفتاء تنشر 9 حرمات للطريق.. أبرزها التأنى فى القيادة ومساعدة الأعمى

"صور.. وكأنها لوحة فنية.. شوف جزر دبى الساحرة من السماء

"صور.. وكأنها لوحة فنية.. شوف جزر دبى الساحرة من السماء

شاهد.. كهف الأحجار العملاقة من الكريستال فى إسبانيا

شاهد.. كهف الأحجار العملاقة من الكريستال فى إسبانيا

10 قوانين وافق عليها البرلمان نهائيًا الأسبوع الجارى.. تعرف عليها

10 قوانين وافق عليها البرلمان نهائيًا الأسبوع الجارى.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة