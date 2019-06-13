ترامب: لا أعارض الحصول على معلومات ضد خصومى من حكومات أجنبية

واشنطن (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" إنه لن يقوم بإبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالى فى حال عرضت عليه حكومات أجنبية معلومات ضد خصومه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى عام 2020.

وبسؤاله ما إذا كانت حملته ستقبل مثل هذه المعلومات من دول مثل روسيا والصين أو ستبلغها لمكتب التحقيقات الفيدرالى، قال ترامب - فى مقابلة خاصة أجرتها معه شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أذاعتها اليوم الخميس - "أعتقد أنه يمكن فعل الأمرين، وأعتقد أن هناك رغبة فى الاستماع، ليس هناك أى شىء خاطئ في الاستماع.. فإذا اتصل شخص ما من بلد، النرويج مثلا، وقال "لدينا معلومات عن خصمك"، فإننى أعتقد أننى أريد أن أسمع ذلك".



وأضاف ترامب أنه لا يعتبر تقديم حكومة أجنبية معلومات عن خصم سياسى تدخل فى العملية الانتخابية، قائلا "إن هذا ليس تدخلا، هم لديهم معلومات وأعتقد أننى سأحصل عليها.. لو اعتقدت أن هناك شيئا خطأ ، فإننى ربما أذهب إلى مكتب التحقيقات الفيدرالى".