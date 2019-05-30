باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. تحطم مروحية بأوكرانيا ومصرع 4.. وفد من طالبان يصل موسكو.. تدريبات عسكرية تايوانية.. تهديد بالقتل لرئيس برلمان العراق.. ومشروع جدول أعمال القمة العربية

كتبت شيماء بهجت

لكى لا تبحث كثيرا وتبقى على إطلاع دائم بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

مصرع 4 أشخاص إثر تحطم مروحية عسكرية بأوكرانيا

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الخميس، مصرع أربعة أشخاص إثر تحطم مروحية عسكرية من طراز "مى - 8" فى غربى البلاد.

تحطم مروحية

صور.. تدريبات عسكرية تحاكى دخول جيش التحرير الشعبى الصيني لجزيرة بينجتونج

نشرت وكالة رويترز للأنباء، صورا لتدريبات عسكرية صينية، تحالى دخول جيش التحرير الشعبى الصينى لجزيرة بينجتونج.

تدريبات عسكرية

صور.. انفجار فى العاصمة كابول بمحيط مركز تدريب عسكرى للقوات الأفغانية

قالت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن مسئول أمنى أفغانى، وقوع انفجار فى العاصمة كابول بمحيط مركز تدريب عسكرى.

الجيش الأفغانى

صور.. وفد من طالبان الأفغانية يصل موسكو لاستئناف محادثات السلام

وصل وفد من حركة طالبان فى أفغانستان يرأسه كبير المفاوضين، موسكو لحضور احتفال من المتوقع أن تعقبه محادثات غير رسمية مع ساسة أفغان كبار بشأن عملية السلام.

وفد من طالبان

تقرير استخباراتي ألمانى: إيران تسعى لتوسيع برنامجها العسكرى بأسلحة دمار شامل

وأشار التقرير، الصادر من وكالة الاستخبارات فى مقاطعة بافاريا الألمانية هذا الشهر، إلى أن إيران "بلد خطر" ويبذل جهودا لتوسيع ترسانته العسكرية التقليدية بأسلحة دمار شامل.

الرئيس الإيرانى حسن روحانى

مصرع شخص وفقدان 5 وتضرر 354 ألفا آخرين بسبب الفيضانات جنوبى الصين

لقي شخص مصرعه، وفُقد 4 آخرون، وتضرر 354,785 شخصا بسبب تساقط أمطار غزيرة في منطقة قوانجشى ذاتية الحكم لقومية تشوانج جنوبى الصين.

أمطار فى الصين

البيت الأبيض يعلن عن لقاء بولتون بمسؤولين روسى وإسرائيلى الشهر المقبل

أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومى الأمريكى، جون بولتون، سيلتقى الشهر المقبل فى القدس مع سكرتير مجلس الأمن الروسى، نيكولاى باتروشيف.

نيكولاى باتروشيف

صور.. تايوان تجرى تدريبات عسكرية وتتعهد بالتصدى لأى عدوان من الصين

بدأت القوات الجوية والبحرية والبرية فى تايوان، اليوم الخميس، تدريبات على التصدى لقوة غازية، فى حين تعهد وزير الدفاع بحماية الجزيرة فى مواجهة تهديدات عسكرية.

مناورات تايوان

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب سواحل السلفادور

قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن زلزالا قوته 6.6 درجة وقع قبالة سواحل السلفادور اليوم الخميس، على بعد 40 كيلومترا جنوبى لا ليبرتاد.

مقياس ريختر

تهديد بالقتل لرئيس برلمان العراق بسبب موقفه من الصراع الأمريكى الإيرانى

كشفت مصادر لـ"العربية" أن عناصر من ميليشيات حزب الله العراقى هددت رئيس البرلمان، محمد الحلبوسى، بالقتل قبل أيام بسبب موقفه من الصراع الأمريكى الإيرانى.

محمد الحلبوسى

الإمارات تطلق مبادرة " مليون مبرمج أردنى " لتعزيز الشراكة بين عمان وأبو ظبى

شهدت العاصمة الأردنية عمان مساء أمس، إطلاق مبادرة مليون مبرمج أردني، بمشاركة وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات .

حفل إطلاق المبادرة

مشروع جدول أعمال القمة العربية الطارئة بمكة يتضمن الاعتداءات الإيرانية على السفن والنفط السعودى

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مشروع جدول أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته غير العادية التي ستعقد مساء غد الخميس في قصر الصفا بمكة المكرمة.

الملك سلمان

قرقاش: نستبشر برئاسة السعودية لمنظمة التعاون الإسلامى فى هذه المرحلة المهمة

شارك الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى، فى اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى التحضيرى.

أنور قرقاش

الطقس فى الخليج.. موجة حارة بالبحرين وهطول أمطار على المرتفعات بالسعودية

يشهد طقس الخليج اليوم،الخميس، موجة حارة، على بعض دول الخليج وتوقعات بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

مقالات صحف الخليج.. أمل عبدالله الهدابى: رؤية إيرانية مبتسرة للأمن الإقليمى.. فايز سارة: احتمالات النزاع المسلح مازالت تتأرجح.. كمال بالهادى: الأوروبيون يتمسكون بخيمة بروكسل.. جميل مطر: أرى فى الهند عجبا

التحرش فى طوكيو.. البرلمان اليابانى يحدد أنواع المضايقات فى أماكن العمل.. والحكومة تبتكر تطبيقا لمحاربة المتحرشين فى القطارات.. و الاعتداء على مغنية يابانية على أيدى اثنين من معجبيها أبرز الحالات

"مهووسة الأزياء آرون فيليب".. موديل تتحدى الشلل الدماغى وتقتحم عالم الموضة و الفاشون وأرباحها 2 تريليون دولار سنويا.. تحلم بتأسيس دور أزياء خاصة لذوى الإعاقة الجسدية.. وتؤكد: أدرس تصوير كمان

المصائب لا تأتى فرادا.. جريمة عمدة طهران صفعة جديدة على وجه روحانى.. المسئول الإيرانى قتل زوجته خوفا من إفشاء أسراره.. وخلافاتهما خرجت من نطاق الأسرة إلى مواقع "السوشيال ميديا".. والمتشددون يسعون لتحقيق المكاسب