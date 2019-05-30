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الطقس فى الخليج.. موجة حارة بالبحرين وهطول أمطار على المرتفعات بالسعودية

الخميس، 30 مايو 2019 08:00 ص
الطقس فى الخليج.. موجة حارة بالبحرين وهطول أمطار على المرتفعات بالسعودية طقس بارد
كتب مصطفى عنبر
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يشهد طقس الخليج اليوم،الخميس، موجة حارة، على بعض دول الخليج وتوقعات بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

الطقس فى البحرين اليوم الخميس

 

أفادت إدارة الإرصاد الجوية فى البحرين، أن الطقس المتوقع في المملكة ليوم سيكون  حار.

 

وأوضحت أن الرياح ستكون متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال الظهيرة.

 

أما ارتفاع الموج  فسيكون من قدم إلى ثلاثة أقدام. وستكون درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية.

 

الطقس فى السعودية اليوم الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية  في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم،أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ,مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك .

 

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتتحول إلى جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

 

الطقس فى الكويت اليوم الخميس

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، عبر موقعها، أن الطقس نهار سيكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

 

أما ليلً فسيكون حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم/ساعة .

 


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