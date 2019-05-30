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صور.. تايوان تجرى تدريبات عسكرية وتتعهد بالتصدى لأى عدوان من الصين

الخميس، 30 مايو 2019 10:18 ص
صور.. تايوان تجرى تدريبات عسكرية وتتعهد بالتصدى لأى عدوان من الصين جانب من التدريبات بالذخيرة الحية
بينجتونج (رويترز)
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بدأت القوات الجوية والبحرية والبرية فى تايوان، اليوم الخميس، تدريبات على التصدى لقوة غازية، فى حين تعهد وزير الدفاع بحماية الجزيرة فى مواجهة تهديدات عسكرية متصاعدة من قبل الصين.

ونفذت طائرات مقاتلة ضربات وفتحت سفن حربية النار لتدمير رأس جسر للعدو، بينما شارك أكثر من 3000 جندى فى تدريب بالذخيرة الحية فى منطقة بينجتونج الجنوبية.

وخلال تدريبات عسكرية سنوية فى أنحاء الجزيرة هذا الأسبوع هبطت مقاتلات على الطريق السريع الرئيسى فى تايوان وتسبب التدريب على الغارات الجوية فى وقف مظاهر الحياة فى المدن الكبرى.

وقال وزير الدفاع ين تيه-فا للصحفيين وهو يتابع التدريبات "الحزب الشيوعى الصينى يواصل التوسع فى قوته العسكرية دون التخلى عن فكرة استخدام القوة لغزو تايوان".

وتعتبر الصين تايوان المتمتعة بالحكم الذاتى جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولم تستبعد مطلقا استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها.

وجاءت تصريحات الوزير بعد تزايد التوتر بين الجانبين. وخلال الأسابيع القليلة الماضية أجرى الجيش الصينى تدريبات مكثفة بالسفن الحربية والقاذفات وطائرات الاستطلاع قرب الجزيرة وهى خطوات نددت بها تايبه ووصفتها بأنها نوع من الترهيب، وقال ين إن بكين تهدف إلى "تقويض الاستقرار الإقليمى والأمن عبر مضيق تايوان".

إطلاق قذائف صاروخية
إطلاق قذائف صاروخية

 

إطلاق قذائف فى البحر
إطلاق قذائف فى البحر

 

إطلاق قذيفة من المدفعية
إطلاق قذيفة من المدفعية

 

إطلاق قذيفة
إطلاق قذيفة

 

الطيران الحربى التايوانى
الطيران الحربى التايوانى

 

الطيران فى تايوان
الطيران فى تايوان

 

المدفعية التايوانية تطلق قذائفها
المدفعية التايوانية تطلق قذائفها

 

جانب من التدريبات باستخدام الذخيرة الحية
جانب من التدريبات باستخدام الذخيرة الحية

 

جانب من التدريبات فى تايوان
جانب من التدريبات فى تايوان

 

جانب من عمليات الجيش التايوانى
جانب من عمليات الجيش التايوانى

 

قذائف من طائرة
قذائف من طائرة

 

قوات المدفعية فى تايوان
قوات المدفعية فى تايوان

 

قوات المدفعية
قوات المدفعية

 

قوات المشاة فى تايوان
قوات المشاة فى تايوان

 


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