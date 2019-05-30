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البيت الأبيض يعلن عن لقاء بولتون بمسؤولين روسى وإسرائيلى الشهر المقبل

الخميس، 30 مايو 2019 07:10 ص
البيت الأبيض يعلن عن لقاء بولتون بمسؤولين روسى وإسرائيلى الشهر المقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
كتب مصطفى عنبر
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أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، سيلتقي الشهر المقبل في القدس مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، ومستشار أمن إسرائيل، مئير بن شباط.

 

وقال البيت الأبيض، في بيان أصدره أمس الأربعاء، إن المسؤولين الثلاثة سيجتمعون شهر يونيو المقبل لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي"، دون ذكر موعد محدد للمحادثات.

 

ومن المرجح عقد هذا الاجتماع تزامنا مع تحضيرات الولايات المتحدة لورشة العمل "السلام من أجل الازدهار" في البحرين، في 25 و26 يونيو، المنعقدة كإجراء أول في إطار خطة السلام الأمريكية الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 

 


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