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مشروع جدول أعمال القمة العربية الطارئة بمكة يتضمن الاعتداءات الإيرانية على السفن والنفط السعودى

الخميس، 30 مايو 2019 02:07 ص
مشروع جدول أعمال القمة العربية الطارئة بمكة يتضمن الاعتداءات الإيرانية على السفن والنفط السعودى محطة نفط سعودية
أ ش أ
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قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مشروع جدول أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته غير العادية التي ستعقد مساء غد الخميس في قصر الصفا بمكة المكرمة، سيتضمن بحث الاعتداءات على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالهجوم على محطتي ضخ نفط بالمملكة العربية السعودية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.

 

كما علمت الوكالة، أنه سيبدأ وصول الوفود والملوك والرؤساء ورؤساء الوفود المشاركين في القمة إلى قصر الصفا الساعة الثانية عشرة منتصف ليل غد الخميس كما سيتم التقاط صورة تذكارية الساعة الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.

 

وتبدأ الجلسة الافتتاحية القمة في الساعة الثانية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي ترأس بلاده الدورة الثلاثين الحالية للقمة العربية، يتبعها كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية (الدولة المضيفة للقمة) ثم كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

 

وتعقد جلسة العمل الأولى (علنية) عقب اختتام الجلسة الافتتاحية للقمة، وطلب خلالها عدد من الرؤساء والملوك إلقاء كلمات وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس جمهورية العراق برهم صالح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس" أبو مازن" والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

 

وسيتم بعد ذلك تحويل الجلسة العلنية إلى جلسة مغلقة يتم فيها اعتماد مشروع جدول الأعمال والنظر في مشروع البيان الختامي للقمة وبعد ذلك تعقد جلسة ختامية معلنة لإعلان نتائج أعمال القمة ثم يستضيف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القادة والرؤساء والملوك العرب على مائدة سحور.

 


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