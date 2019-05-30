سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 05:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تطلق مبادرة " مليون مبرمج أردنى " لتعزيز الشراكة بين عمان وأبو ظبى

الخميس، 30 مايو 2019 05:04 ص
الإمارات تطلق مبادرة " مليون مبرمج أردنى " لتعزيز الشراكة بين عمان وأبو ظبى حفل اطلاق المبادرة
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

شهدت العاصمة الأردنية عمان مساء أمس، إطلاق مبادرة مليون مبرمج أردني، بمشاركة وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات ضم محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وعددا من المسؤولين.

 

جاء ذلك تحت رعاية وحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال التحديث الحكومي وتعزيز الابتكار وتمكين الخبرات والمهارات الشبابية ضمن رؤية مستقبلية أشمل تهدف إلى تمكين المجتمعات العربية.

 

وتهدف مبادرة مليون مبرمج أردني إلى جعل الأردن واحدة من أكثر دول العالم تقدما في مجال البرمجة، عبر توفير التدريب اللازم للشباب، وتمكينهم من مواكبة التطور المتسارع في علوم الحاسوب وبرمجياته، وتسليحهم بأدوات المستقبل وبناء قدراتهم، وإتاحة المجال أمامهم للحصول على فرص عمل تمكنهم من توظيف مهاراتهم بما يخدم الاحتياجات المستقبلية للمملكة، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في سد الفجوة الرقمية المتوقعة في العالم العربي.

 

من جهته قال محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بالامارات، إن "لغة البرمجة هي لغة المستقبل .. والأردن يمتلك أفضل تجارب ناجحة في تطوير طاقات بشرية تمتلك مهارات تقنية عالية"، وأكد أن " التعاون الإماراتي الأردني جزء من مسيرة شراكة استراتيجية بدأها الشيخ زايد والملك حسين .. ويرسخها اليوم الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية ولشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

 

ولفت القرقاوي إلى أن "مبادرة المليون مبرمج ستسمر عدة سنوات في الأردن برعاية ولي العهد . والهدف تشكيل مخزون عربي استراتيجي من الشباب العربي الذين يجيدون لغة المستقبل ويمتلكون أدواته، مشيرا إلى أن  المبادرة ستوفر تدريبا مجانيا ، وستمنح شهادات دولية معتمدة.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أبرز ما حدث فى 24 رمضان ..الكويت والبحرين والامارات يوقفون تصدير النفط لأمريكا

اكتشاف بصمات عمرها 3 آلاف سنة فى قرية قديمة بالإمارات.. اعرف التفاصيل

التصديق على 1351 عقد وتأشيرة عمل خلال شهر للمصريين بالإمارات

"التجارة العالمية" تقبل شكوى الإمارات ضد قطر بشأن حظر السلع

الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية تعلنان بدء سريان اتفاق التعاون الدفاعى

وام: الإمارات والولايات المتحدة تعلنان بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعى بين البلدين

الامارات

الاردن

برمجة

تدريب

عمان

ابو ظبى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

تفاصيل إنشاء منطقتين لوجستيتين للسلع الغذائية بالبحر الأحمر.. توفران 13 ألف فرصة عمل

تفاصيل إنشاء منطقتين لوجستيتين للسلع الغذائية بالبحر الأحمر.. توفران 13 ألف فرصة عمل

الإعلام الأجنبى والإعلانات مدفوعة الأجر "بالسوشيال" وسائل الإخوان للتحرض ضد مصر.. الجماعة تعتمد على التمويل القطرى فى الصرف على تقاريرها المشبوهة.. وخبراء: يستغلون الصحف الغربية ومواقع التواصل لنشر أكاذيبهم

الإعلام الأجنبى والإعلانات مدفوعة الأجر "بالسوشيال" وسائل الإخوان للتحرض ضد مصر.. الجماعة تعتمد على التمويل القطرى فى الصرف على تقاريرها المشبوهة.. وخبراء: يستغلون الصحف الغربية ومواقع التواصل لنشر أكاذيبهم

صرف علاج السكر والضغط مدى الحياة بالمجان للمكتشف إصابتهم فى "100 مليون صحة".. ريهام غلاب: 302 مركز لتوفير العلاج للمرضى.. وإضافة خدمات جديدة قريبا.. وحملات توعية بالمحافظات

صرف علاج السكر والضغط مدى الحياة بالمجان للمكتشف إصابتهم فى "100 مليون صحة".. ريهام غلاب: 302 مركز لتوفير العلاج للمرضى.. وإضافة خدمات جديدة قريبا.. وحملات توعية بالمحافظات

سوبر كورة.. ليس الزمالك وبيراميدز فقط.. 3 أندية تستفيد من انسحاب الأهلى

سوبر كورة.. ليس الزمالك وبيراميدز فقط.. 3 أندية تستفيد من انسحاب الأهلى

أحمد المسمارى: الجيش الليبى سلم مصر إرهابيين فى إطار الاتفاقيات المشتركة

أحمد المسمارى: الجيش الليبى سلم مصر إرهابيين فى إطار الاتفاقيات المشتركة

الرجوع الى أعلى الصفحة