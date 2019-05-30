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صور.. تدريبات عسكرية تحاكى دخول جيش التحرير الشعبى الصيني لجزيرة بينجتونج

الخميس، 30 مايو 2019 06:52 ص
صور.. تدريبات عسكرية تحاكى دخول جيش التحرير الشعبى الصيني لجزيرة بينجتونج تدريبا عسكرية تحاكى دخول جيش التحرير الشعبي الصيني لجزيرة بينجتونج
رويترز
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نشرت وكالة رويترز للأنباء، صورا لتدريبات عسكرية صينية، تحالى دخول جيش التحرير الشعبي الصيني لجزيرة بينجتونج.

تدريبا عسكرية تحاكى غزو جيش التحرير الشعبي الصيني لجزيرة بينجتونج (1)
تدريبا عسكرية تحاكى دخول جيش التحرير الشعبي الصيني لجزيرة بينجتونج

 

ومقاطعة بينجتونج هي مستوطنة، تقع في مقاطعة تايوان، بلغ عدد سكانها 890,753 نسمة وذلك حسب إحصائيات سنة 2007، عاصمتها بينجتونج ، تبلغ مساحتها 2,776 كيلومتر مربع.

تدريبا عسكرية تحاكى غزو جيش التحرير الشعبي الصيني لجزيرة بينجتونج (2)
تدريبا عسكرية تحاكى دخول جيش التحرير الشعبي الصيني لجزيرة بينجتونج 

 

تدريبا عسكرية تحاكى غزو جيش التحرير الشعبي الصيني لجزيرة بينجتونج (3)
تدريبا عسكرية تحاكى دخول جيش التحرير الشعبي الصيني لجزيرة بينجتونج 

 

تدريبا عسكرية تحاكى غزو جيش التحرير الشعبي الصيني لجزيرة بينجتونج (4)
تدريبا عسكرية تحاكى دخول جيش التحرير الشعبي الصيني لجزيرة بينجتونج

 

تدريبا عسكرية تحاكى غزو جيش التحرير الشعبي الصيني لجزيرة بينجتونج (5)
تدريبا عسكرية تحاكى دخول جيش التحرير الشعبي الصيني لجزيرة بينجتونج 

 

تدريبا عسكرية تحاكى غزو جيش التحرير الشعبي الصيني لجزيرة بينجتونج (6)
تدريبا عسكرية تحاكى دخول جيش التحرير الشعبي الصيني لجزيرة بينجتونج
 
تدريبا عسكرية تحاكى غزو جيش التحرير الشعبي الصيني لجزيرة بينجتونج (7)
تدريبا عسكرية تحاكى دخول جيش التحرير الشعبي الصيني لجزيرة بينجتونج
 
تدريبا عسكرية تحاكى غزو جيش التحرير الشعبي الصيني لجزيرة بينجتونج (8)
تدريبا عسكرية تحاكى دخول جيش التحرير الشعبي الصيني لجزيرة بينجتونج

 

تدريبا عسكرية تحاكى غزو جيش التحرير الشعبي الصيني لجزيرة بينجتونج (9)
تدريبا عسكرية تحاكى دخول جيش التحرير الشعبي الصيني لجزيرة بينجتونج 

 

تدريبا عسكرية تحاكى غزو جيش التحرير الشعبي الصيني لجزيرة بينجتونج (10)
تدريبا عسكرية تحاكى دخ ولجيش التحرير الشعبي الصيني لجزيرة بينجتونج 

 


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