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صور.. وفد من طالبان الأفغانية يصل موسكو لاستئناف محادثات السلام

الخميس، 30 مايو 2019 11:06 ص
صور.. وفد من طالبان الأفغانية يصل موسكو لاستئناف محادثات السلام عدد من قادة طالبان فى موسكو
كتب وكالات _ رويترز
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وصل وفد من حركة طالبان فى أفغانستان يرأسه كبير المفاوضين، موسكو لحضور احتفال من المتوقع أن تعقبه محادثات غير رسمية مع ساسة أفغان كبار بشأن عملية السلام، بحسب "رويترز".

ونقلت وكالات أنباء روسية عن مسئول فى حركة طالبان، قوله اليوم الخميس، إن تقدما مرضيا تحقق خلال محادثات مع مجموعة من كبار الساسة الأفغان فى موسكو لكن دون تحقيق إنجاز كبير، وإنه ستكون هناك حاجة لمزيد من المحادثات.

واجتمع الوفد الذى يرأسه الملا بردار آخوند كبير مفاوضى طالبان مع سياسيين بينهم قادة إقليميون، ومرشحون ينافسون الرئيس أشرف غنى فى الانتخابات الرئاسية، هذا العام وسط تضافر للجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الدائرة منذ 18 عاما.

ويأتى الاجتماع مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لاستئناف المحادثات المتوقفة بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية فى أعقاب فشل لقاء مزمع فى قطر الشهر الماضى.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، إن الوفد الذى يضم 14 عضوا ويقوده الملا بارادار أخوند سيحضر حفلا ، بمناسبة ذكرى إقامة علاقات دبلوماسية بين روسيا وأفغانستان.

 وقال دون الخوض فى مزيد من التفاصيل، إن الوفد سيجتمع كذلك مع ساسة وشيوخ أفغان فى اليوم التالى لبحث مستقبل البلاد.

 وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية إن السفير الأفغانى لدى موسكو سيحضر الاحتفال لكن لم يتضح ما إذا كان سيجتمع مع وفد طالبان.

وتجرى طالبان محادثات مع دبلوماسيين أمريكيين منذ عدة أشهر وتوصلت إلى اتفاق عام على سحب القوات الأجنبية من أفغانستان.

 لكنها ترفض حتى الآن إجراء محادثات مع الحكومة المدعومة من الغرب فى كابول التى تعتبرها نظام "عميل" مفروض على البلاد من الخارج.

أحد قادة طالبان
أحد قادة طالبان

 

عدد من قادة طالبان فى موسكو
عدد من قادة طالبان فى موسكو

 

قادة طالبان فى موسكو
قادة طالبان فى موسكو

 

قادة من طالبان فى موسكو
قادة من طالبان فى موسكو

 

كبار قادة طالبان فى موسكو
كبار قادة طالبان فى موسكو

 

وفد تفاوضى من طالبان الأفغانية فى موسكو
وفد تفاوضى من طالبان الأفغانية فى موسكو

 

وفد طالبان الأفغانية يصل موسكو
وفد طالبان الأفغانية يصل موسكو

 


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