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خالد صلاح
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مصرع شخص وفقدان 5 وتضرر 354 ألفا آخرين بسبب الفيضانات جنوبى الصين

الخميس، 30 مايو 2019 08:02 ص
مصرع شخص وفقدان 5 وتضرر 354 ألفا آخرين بسبب الفيضانات جنوبى الصين فيضان-صورة ارشيفية
أ ش أ
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لقي شخص مصرعه، وفُقد 4 آخرون، وتضرر 354,785 شخصا بسبب تساقط أمطار غزيرة في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة نحو 165 مليار دولار؛ وذلك وفقا لما أعلنته المنطقة.

 

وذكرت إدارة الطواريء بالمنطقة -في بيان اليوم،الخميس، أن مياه الفيضانات اجتاحت 30 محافظة وحيا في 9 مدن بالمنطقة، فيما تم تعليق الخدمات في 11 قطاعا من الطرق السريعة هناك؛ بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات.

 

وأضافت الإدارة أن الفيضانات تسببت في تدمير ما يزيد عن 23 ألف هكتار من المحاصيل، وانهيار 87 منزلا، حيث بلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة أكثر من 14ر1 مليار يوان ( 165 مليار دولار).

 


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