رئيس القابضة للتأمين ورؤساء الشركات التابعة فى ندوة بمعرض بيزنكس

كتب عبد الحليم سالم

عقدت ندوة حول دور شركات التأمين الحكومية وما تشهده من تطور وتحديث فى فعاليات معرض بيزنكس 2019.

شارك فى الندوة باسل الحينى ، رئيس القابضة للتأمين ، ومؤمن حسن رئيس شركة مصر للتأمين ، والدكتور أحمد عبد العزيز ، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة ، والمهندس عبد الناصر طه رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية ، مؤكدا: أن قطاع التأمين من القطاعات الواعدة فى مصر والتى يتوقع ان تحقق معدلات أفضل تزامنًا مع ما تشهده البلاد من نهضة تنموية ، لافتا إلى أهمية توسيع قاعدة التأمين الإجباري بما يزيد من مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي.

وأكد مؤمن حسن على ما تشهده شركة مصر للتأمين من تطوير وتحديث لمواكبة التطور من خلال ميكنة شاملة ، لافتا الى تواجد الشركة فى بعض الأسواق العربية واستعدادها للتواجد في السوق الإفريقي من خلال المشروع الذى تتبناه وزارة قطاع الاعمال العام وهو مشروع جسور.

وبدوره أشار الدكتور أحمد عبد العزيز إلى أن شركة مصر لتامينات المياه موجودة منذ عام 1900 ، وهى تمتلك خبرات كبيرة ونحو 22 مليار جنيه من حقوق حملة الوثائق والتى يتم توظيفها فى مكانها السليم .

أوضح أن قطاع التأمين بحاجة إلى تنشيط فى مصر بما يساهم فى الوصول للمعدلات العالمية .

وأوضح المهندس عبد الناصر طه ، أن شركة مصر لادارة الاصول العقارية تمتلك 13 ألف عقار فى العديد من المحافظات ، لافتا أن الكتلة الأكبر فى وسط البلد بجانب وجود 200 عقار فى الاسكندرية وهو ما يضع علينا مسؤلية تنميتها .