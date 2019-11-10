أخبار × 24 ساعة..التعليم تعلن فتح باب التقدم لمدارس النيل للعام المقبل إلكترونيا

إعداد سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

الاوقاف تعلن انطلاق معسكرها التثقيفى لموفدى 11 دولة إفريقية وأسيوية

شاهد فى دقيقة.. مواعيد وصول القطارات المكيفة الجديدة للخط الثالث للمترو

وزير النقل يعلن فتح كوبرى طنامل بطريق بنها / المنصورة أمام حركة المرور

التعليم تعلن فتح باب التقدم لمدارس النيل للعام الدراسى المقبل إلكترونيا

اجازه مولد النبوي الشريف 2019 .. القوى العاملة تتابع تنفيذها بالقطاع الخاص

"مثلث ماسبيرو.. تحفة معمارية ينتظرها المصريون".. شاهد ما تم إنجازه.. فيديو

المولد النبوي .. دار الإفتاء توضح كيفية كتابة الصلاة الصحيحة على النبى

محافظة القاهرة: لا صحة لرفع قيمة الإيجارات بوحدات الاسكان الاجتماعى

وزير التنمية المحلية يبحث التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لمحو الأمية

الإسكان: جارٍ تنفيذ 20 مشروعاً لمياه الشرب بمحافظة الوادى الجديد

التعليم العالى تعقد ورشة عمل لدعم المشروعات الابتكارية والأفكار الواعدة

الرى تنفذ 3 قرارات إزالة لردم 1000 متر مكعب فى نهر النيل بأسيوط

البيئة تنظم ورشة عمل حول إدارة مخلفات الهدم والبناء

صور.. وزيرا الزراعة والتموين يفتتحان معرض زهور الخريف بالمتحف الزراعى

القوى العاملة تعلن بدء الدورة الثانية لمبادرة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى

الأوقاف: وصول 4 أطنان لحوم ضمن 60 طنا وزعت بالقرى الأكثر احتياجا بأسيوط

القوى العاملة تدعو العمالة المصرية المخالفة بالأردن لتصويب أوضاعها قبل 21 نوفمبر