الأوقاف: وصول 4 أطنان لحوم ضمن 60 طنا وزعت بالقرى الأكثر احتياجا بأسيوط

أعلنت مديرية الأوقاف بأسيوط، عن وصول 4 أطنان لحوم أضاحى سيتم توزيعها على القرى الأكثر احتياجا فى عرب الكلابات التى استهدفها البرنامج الرئاسى، كما سيتم التوزيع بالقوصية.

وأكدت المديرية أن مجموع اللحوم وصل إلى 60 طنا، على 14 دفعة، منها 4 أطنان ضمن المرحلة الأخيرة لتنفيذ خطتها لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بإجمالى (94) طنًا بدءًا من اليوم السبت.

كما سيتم التوزيع بمحافظات: (أسيوط – سوهاج - الإسماعيلية - كفر الشيخ – قنا – الأقصر – بور سعيد – المنيا – القليوبية- أسوان – الفيوم – بني سويف – القاهرة – الجيزة- السويس – جنوب سيناء – الإسكندرية- دمياط- مرسى مطروح – الشرقية – البحيرة – الغربية- الدقهلية- البحر الأحمر – شمال سيناء – المنوفية- الوادى الجديد).