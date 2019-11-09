سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 07:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف: وصول 4 أطنان لحوم ضمن 60 طنا وزعت بالقرى الأكثر احتياجا بأسيوط

السبت، 09 نوفمبر 2019 06:36 م
الأوقاف: وصول 4 أطنان لحوم ضمن 60 طنا وزعت بالقرى الأكثر احتياجا بأسيوط لحوم أضاحى
​كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية الأوقاف بأسيوط، عن وصول 4 أطنان لحوم أضاحى سيتم توزيعها على القرى الأكثر احتياجا فى عرب الكلابات التى استهدفها البرنامج الرئاسى، كما سيتم التوزيع بالقوصية.

وأكدت المديرية أن مجموع اللحوم وصل إلى 60 طنا، على 14 دفعة، منها 4 أطنان ضمن المرحلة الأخيرة لتنفيذ خطتها لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بإجمالى (94) طنًا بدءًا من اليوم السبت.

كما سيتم التوزيع بمحافظات: (أسيوط – سوهاج - الإسماعيلية - كفر الشيخ – قنا – الأقصر – بور سعيد – المنيا – القليوبية- أسوان – الفيوم – بني سويف – القاهرة – الجيزة- السويس – جنوب سيناء – الإسكندرية- دمياط- مرسى مطروح – الشرقية – البحيرة – الغربية- الدقهلية- البحر الأحمر – شمال سيناء – المنوفية- الوادى الجديد).

 


مديرية الأوقاف بأسيوط

وزارة الأوقاف

لحوم أضاحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اعرف خريطة توزيع لحوم الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية بعدد من المحافظات

السبت، 09 نوفمبر 2019 06:00 ص

الأوقاف: توزيع 94 طن لحوم أضاحى فى 17 محافظة فى المرحلة الأخيرة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:12 م

اليوم.. افتتاح مسجد عزبة أشمون وتوزيع 4 أطنان لحوم أضاحى بالدقهلية

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 07:00 ص

الجمعة.. توزيع 4 أطنان لحوم أضاحى بالدقهلية وافتتاح مسجد عزبة أشمون

الخميس، 31 أكتوبر 2019 02:00 ص

شاهد.. خريطة توزيع لحوم أضاحى بـ25 محافظة فى الأسبوع الـ11 بدءًا من اليوم

السبت، 26 أكتوبر 2019 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

اليوم افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد كوت ديفوار.. الأفيال تبحث عن الفوز فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم العودة للأولمبياد.. وجنوب أفريقيا مع زامبيا

اليوم افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد كوت ديفوار.. الأفيال تبحث عن الفوز فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم العودة للأولمبياد.. وجنوب أفريقيا مع زامبيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة