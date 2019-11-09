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البيئة تنظم ورشة عمل حول إدارة مخلفات الهدم والبناء

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:34 م
البيئة تنظم ورشة عمل حول إدارة مخلفات الهدم والبناء ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات الهدم والبناء
كتبت آية دعبس

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نظمت وزارة البيئة ورشة العمل التشاورية لمناقشة "الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات الهدم والبناء"، للقطاعين الخاص والحكومى، والذى تنفذها الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الألمانى  GIZ، وذلك بحضور ممثلى  شركات القطاع الخاص وممثلى الوزارات، والجهات المعنية منها وزارات التنمية المحلية، المالية، النقل ، الإنتاج الحربى، الإستثمار والتعاون الدولى، هيئة المجتمعات العمرانية ، المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، الهيئة العربية للتصنيع والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وغيرها.

وتأتى هذه الورشة تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لعقد سلسلة من الجلسات التشاورية لمناقشة الاستراتيجية فى إطار تحفيز مشاركة القطاع الخاص والعاملين فى صناعة التشييد والبناء و كافة الفئات المعنية من القطاع الحكومى ورفع الوعى لديهم بمشكلة مخلفات الهدم والبناء والأثر السلبى لها على البيئة والاقتصاد وجودة الحياة.

كما تأتى الندوة ضمن خطة عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة في تقديم الدعم الفني والمؤسسي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات فى وضع استراتيجية وطنية متكاملة لإدارة مخلفات الهدم والبناء بناء على أفضل الممارسات في هذا المجال.

وتضمنت الورشة جلسات تعريفية لشرح أهداف الاستراتيجية المقترحة ومنها بناء منظومة متكاملة لادارة مخلفات البناء والهدم وتحفيز الشراكة بين أجهزة المدن والمحليات وبين القطاع الخاص فى بناء المنظومة المستهدفة لإدارة المخلفات، بالإضافة الى تحديد آليات الحوكمة لدى المشاركين فى العملية لضمان تكامل الجهود بين الأطراف الفاعلة في هذا المجال بدءا من المسئول عن توليد المخلفات "المقاولون والمطورون" ومرورًا بالجهات الادارية المسئولة عن منح التراخيص ومراقبة البناء بالإضافة الى جميع الاطراف الأخرى الداعمة لعمليات الادارة المتكاملة لمخلفات البناء والهدم.

 


وزارة البيئة

مخلفات

مخلفات الهدم والبناء

استراتيجية الهدم والبناء

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