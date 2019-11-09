سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اجازه مولد النبوي الشريف 2019 .. القوى العاملة تتابع تنفيذها بالقطاع الخاص

السبت، 09 نوفمبر 2019 02:08 م
اجازه مولد النبوي الشريف 2019 .. القوى العاملة تتابع تنفيذها بالقطاع الخاص اجازه مولد النبوي الشريف 2019
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كلف محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ اجازه مولد النبوي الشريف 2019، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، اليوم السبت وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.

اجازه مولد النبوي الشريف 2019

وأعلن وزير القوى العاملة، أن اليوم السبت الموافق 9 من نوفمبر عام 2019 ميلادية، الموافق الثانى عشر من شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية، اجازه مولد النبوي الشريف 2019، للعاملين بالقطاع الخاص، معربا عن خالص التهانى لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.
 
واليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.
 
 
 
 

اجازه مولد النبوي الشريف 2019

اجازه مولد النبوي

اجازه المولد النبوى

المولد النبوي الشريف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير القوى العاملة يوجه بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوى بالقطاع الخاص غدا

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 09:24 ص

التعليم العالى تعدل جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بسبب إجازة المولد النبوى

الأحد، 03 نوفمبر 2019 05:37 م

تعرف على موعد إجازة المولد النبوى الشريف

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 04:58 م

البنوك العاملة فى مصر تعاود العمل اليوم بعد إجازة المولد النبوى الشريف

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:00 ص

البنوك تعاود العمل اليوم بعد إجازة المولد النبوى الشريف

الأحد، 03 ديسمبر 2017 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

اليوم افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد كوت ديفوار.. الأفيال تبحث عن الفوز فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم العودة للأولمبياد.. وجنوب أفريقيا مع زامبيا

اليوم افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد كوت ديفوار.. الأفيال تبحث عن الفوز فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم العودة للأولمبياد.. وجنوب أفريقيا مع زامبيا

الصين تعرض فيلم Jumanji: The Next Level في نفس توقيت أمريكا

الصين تعرض فيلم Jumanji: The Next Level في نفس توقيت أمريكا

أسرة شهد أحمد للنيابة: "كانت تعانى من مرض نفسى ولا نتهم أحدًا فى وفاتها"

أسرة شهد أحمد للنيابة: "كانت تعانى من مرض نفسى ولا نتهم أحدًا فى وفاتها"

سوق التجميل ينتعش بين الرجال فى الكويت.. "القبس": يزاحمون النساء فى عمليات التجميل.. خبير بشرة: الحرج الاجتماعى زال.. الذكور يقبلون على تعريض الفك والإناث يفضلن إبرازه..90 دينار لإخفاء الترهلات و300 لحقن الفيلر

سوق التجميل ينتعش بين الرجال فى الكويت.. "القبس": يزاحمون النساء فى عمليات التجميل.. خبير بشرة: الحرج الاجتماعى زال.. الذكور يقبلون على تعريض الفك والإناث يفضلن إبرازه..90 دينار لإخفاء الترهلات و300 لحقن الفيلر

تغريم إحدى شركات إبادة الحشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

تغريم إحدى شركات إبادة الحشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة