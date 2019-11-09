"مثلث ماسبيرو.. تحفة معمارية ينتظرها المصريون".. شاهد ما تم إنجازه.. فيديو

تحول المشهد خلف مبنى الإذاعة والتلفزيون بكورنيش النيل من النقيض للنقيض، حيث تتحول منطقة مثلث ماسبيبرو من منطقة عشوائية لواجهة حضارية تزين العاصمة، وتخلصها من أكثر المناطق العشوائية، كما وفرت حياة كريمة لآلاف المواطنين الذين كانوا يعيشون فيها.

المشهد ونسب التنفيذ تتغير يوما بعد يوم بموقع مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، والعمل يتواصل على مدار الساعة، لتسليم المشروع فى موعده حسب الجدول الزمنى، حيث بدأت إحدى الشركات فى إنشاء أعمدة الطابق الأرضى، بأحد الأبراج الأربعة التى يتم تشيدها وتطل على شارع 26 يوليو.

وألقى اليوم السابع الضوء على عمال مشروع مثلث ماسبيرو، الذين يعملوا على مدار 24 ساعة ليصلوا الليل بالنهار بموقع العمل، وشعورهم بالمشاركة بأحد أكبر المشروعات التى ستغير الواجهة الحضارية لعاصمة مصر.