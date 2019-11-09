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المولد النبوي .. دار الإفتاء توضح كيفية كتابة الصلاة الصحيحة على النبى

السبت، 09 نوفمبر 2019 02:59 م
المولد النبوي .. دار الإفتاء توضح كيفية كتابة الصلاة الصحيحة على النبى المولد النبوي الشريف
كتب على عبد الرحمن

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أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، كيفية كتابة الصلاة الصحيحة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقالت دار الإفتاء المصرية:" متى نكتب “صلِّ” ومتى نكتبها “صلى”.. القاعدة النحوية تقول الفعل المعتل الآخر يُبنى على حذف حرف العلة، لذلك فعند فعل الأمر منه ( والمراد من الأمر هنا الدعاء ) يجب حذف حرف العلة فنقول: "اللهم صلِّ على سيدنا محمد".

وتابعت دار الإفتاء: "وفيما عدا ذلك لا تحذف الألف اللينة وهي التي ترسم ياء فنقول مثلا "محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

واختتمت دار الإفتاء المصرية: "فخلاصة الأمر تحذف الألف اللينة فى الدعاء: “اللهم صلِّ على سيدنا محمد “ ولا نحذفها في غير ذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

دار الإفتاء توضح كيفية كتابة الصلاة الصحيحة على النبى
دار الإفتاء توضح كيفية كتابة الصلاة الصحيحة على النبى

 


المولد النبوي

اجازة المولد النبوي

تهنئه بمناسبه المولد النبوي

نكتب صل ام صلى

دار الافتاء

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