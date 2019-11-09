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القوى العاملة تعلن بدء الدورة الثانية لمبادرة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:49 م
القوى العاملة تعلن بدء الدورة الثانية لمبادرة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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بدأت مديريات القوي العاملة بالوادي الجديد، والفيوم، والدقهلية، وسوهاج، من خلال 4 وحدات متنقلة الدورة الثانية للتدريب بقري هذه المحافظات، من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى على المهن المختلفة بالقرى والنجوع  بهذه المحافظات.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد أطلق المرحلة الأولى من إعادة تجديد وتشغيل الوحدات في 21 سبتمبر الماضي لتجوب قري ونجوع محافظات الجمهورية ، مؤكدًا أنه تم اختيار المتدربات علي مهنة التفصيل والخياطة بعد إجراء اختبارات للمتقدمين ، حيث تم اختيار 15 متدربة علي هذه المهنة، وتستمر المديريات في  تلقى طلبات المتقدمين للتدريب على مهنتى كهربائي تركيبات وسباكة وأعمال صحية ، حتى استكمال العدد المطلوب لكل دورة منهما .

وقال سعفان، إن كل وحدة ستقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية ستتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر ، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظة ، مؤكدًا أنه ستتم متابعة هذه الآلية الجديدة لمدة عام لتقييمها ومن ثم زيادة عدد الوحدات إلى 27 وحدة لتغطية جميع محافظات مصر .

وأكد الوزير أن وزارة القوى العاملة تهتم كل الاهتمام بملف التدريب وتطويره وتحسينه دائمًا فى الفترة الحالية والمستقبلية ، لما له من أهمية قصوى وارتباط وثيق بالتشغيل خاصًة فى ظل هذا التسارع الكبير فى احتياجات سوق العمل .

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه سيتم تكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل فى كل دورة تدريبية بإعطاء كل سيدة ماكينة خياطة وكل شاب "حقيبة معدات" كى يستطيع كل شاب وسيدة فتح مشروع صغير يدر عليه دخلًا يسهم فى توفير حياة كريمة له ولأسرته.

 


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