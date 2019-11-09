الاوقاف تعلن انطلاق معسكرها التثقيفى لموفدى 11 دولة إفريقية وأسيوية

كتب إسماعيل رفعت

وزارة الأوقاف ، انطلاق فعاليات الفوج الرابع لمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية للطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعددهم 60 طالبًا وافدًا من 11 دولة إفريقية وأسيوية، وكانت أولى المحاضرات التى عقدت اليوم بعنوان: "حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة". أعلنت، انطلاق فعاليات الفوج الرابع لمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية للطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعددهم 60 طالبًا وافدًا من 11 دولة إفريقية وأسيوية، وكانت أولى المحاضرات التى عقدت اليوم بعنوان: "حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة".

وأكد الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل اوقاف الاسكندرية أن حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) قبل البعثة تعتبر أنموذجًا راقيًا في جميع الجوانب الأخلاقية والإنسانية ، وأن الحديث عن سيد الخلق ( صلى الله عليه وسلم ) شرف وفخر وكفى قول الحق سبحانه: "وإنك لعلى خلق عظيم"، مبينًا بعضًا من جوانب حياة النبي قبل البعثة ــ فعلى سبيل المثال ــ اتفق المؤرخون على نسبه الشريف (صلى الله عليه وسلم )، وما اختلف فيه أحد من العلماء ، بالمقارنة بمعرفتنا نحن بأنسابنا التي لا تتجاوز أربعة أو خمسة أجداد ، فكان هذا من حفظ الله له (صلى الله عليه وسلم ) في نسبه الشريف.

واضاف أن حياة رسول الإسلام (صلى الله عليه وسلم ) بأحداثها ما كانت إلا رحمة وهداية للناس جميعًا ، منبهًا إلى أنه يجب علينا أن نتعلم منها، وأن تكون الرحمة عنوانًا لنا في كل شيء من حياتنا ، وأن نطبق سنته ( صلى الله عليه وسلم ) في جميع أمورنا.

حضر الفعاليات الشيخ محمد خشبة مدير مديرية أوقاف الإسكندرية ، والدكتور عبد الفتاح عبد القادر مدير مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية والمشرف العلمي على المعسكر، حيث أشاد بجهود وزارة الأوقاف في مجال التدريب التثقيفي ، وخطة المعسكرات التي تشمل تدريب السادة الأئمة والواعظات والإداريين والوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، انطلاقًا من دور وزارة الأوقاف في مجال قضايا تجديد الخطاب الديني ونشر صحيح الإسلام.