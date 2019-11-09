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شاهد فى دقيقة.. مواعيد وصول القطارات المكيفة الجديدة للخط الثالث للمترو

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. مواعيد وصول القطارات المكيفة الجديدة للخط الثالث للمترو مترو الانفاق الخط الثالث
كتب ـ رضا حبيشى

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أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أنه مخطط وصول الدفعة الأولى من القطارات المكيفة الجديدة المتعاقد عليها لصالح الخط الثالث للمترو خلال شهر يونيو 2020، تزامنا مع دخول باقى محطات الجزأين الأول والثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الخدمة.

نرصد الجدول الزمنى لتوريدها، وأهم المعلومات عنها فى السطور التالية:

ـ الهيئة القومية للأنفاق تعاقدت مع "هونداى روتم" الكورية لتصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا للخط الثالث للمترو بـ318  مليون يورو و640 مليون جنيه.

ـ تم الاتفاق على تصنيع وتجميع مكونات 50% من القطارات الـ32  التى تم إسنادها إليها داخل مصر بالاشتراك مع الهيئة العربية للتصنيع.

ـ يجرى تمويل تكلفة تصنيع القطارات الـ 32 المتعاقد عليها مع شركة هونداى روتم من خلال قرض كورى ميسر قيمته 243 مليون يورو.

ـ وصول القطارات الجديدة سيتزامن مع دخول باقى محطات الجزأين الأول والثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الخدمة وجميعها مكيفة.

ـ مخطط وصول الدفعة الأولى من القطارات المكيفة الجديدة المتعاقد يونيو 2020.

ـ القطارات الجديدة تدعم أسطول قطارات الخط الثالث ليتماشى مع استكمال أعمال تنفيذه، حيث يعمل به حاليا 8 قطارات فقط.

ـ ابتداء من يونيو ستصل القطارات الـ 32 على دفعات شهرية.

ـ سيكتمل توريد القطارات الـ 32 قبل نهاية 2020 لخدمة الخط الثالث بمراحله الأربع.

ـ الهيئة القومية للأنفاق تخطط لشراء 32 قطارا مكيفا جديدا لتصل طاقة القطارات العاملة فى الخط الثالث بالكامل إلى 72 قطارا.

ـ الهيئة تطرح قريبا مناقصة عالمية بين الشركات المختلفة لاختيار إحداها لتصنيع وتوريد 32 قطارا أخرى تضاف إلى أسطول قطارات الخط الثالث.

ـ القطارات الـ 72 ستغطى احتياجات الخط الثالث بمراحله الأربع مع انتهاء تنفيذها تباعا ودخولها الخدمة بالكامل خلال 2022 .


الخط الثالث للمترو

مترو الانفاق

القطارات المكيفة الجديدة

القطارات الجديدة للمترو

اليوم السابع بلس

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