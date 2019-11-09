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الإسكان: جارٍ تنفيذ 20 مشروعاً لمياه الشرب بمحافظة الوادى الجديد

السبت، 09 نوفمبر 2019 10:46 ص
الإسكان: جارٍ تنفيذ 20 مشروعاً لمياه الشرب بمحافظة الوادى الجديد الاسكان
كتب أحمد حسن

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قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 20 مشروعاً لمياه الشرب بمحافظة الوادى الجديد، بتكلفة 309 ملايين جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها تباعاً حتى 30/6/2020، لإضافة طاقة 95.5 ألف م3 يومياً.
 
وحول تفاصيل تلك المشروعات، قال وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ محطة مياه القصر الإسلامية، ومحطة مياه غرب السلام، ومحطة مياه الشبابة، ومحطة مياه الرشدة، ومحطة مياه الجيزة، ومحطة مياه القصر القبلي، ومحطة مياه 25 يناير، ومحطة مياه بولاق، ومحطة مياه الخير والنماء، ومحطة مياه بلاط، ومحطة مياه موط، ومحطة مياه الحديده، ومحطة مياه الفرافرة، ومحطة مياه عثمان بن عفان، ومحطة مياه شمال باريس، ومحطة مياه جنوب باريس، ومحطة مياه غرب الموهوب، ومحطة مياه الامان، ومحطة مياه أبومنقار، ومحطة مياه زراعة 10.
 
وأضاف المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: تم الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى، بطاقة 20 ألف م3 يومياً، بتكلفة 232 مليون جنيه، وهى (محطة مياه عين يوسف - محطة مياه عين وادى - محطة مياه المجاهدين - محطة مياه الزهور - محطة مياه الخير والنماء - محطة مياه جناح - شبكات مياه جناح - شبكات مياه جورمشين - استكمال شبكات صرف صحى الفرافرة "12 كم" - صرف صحى جورمشين - صرف صحى جناح).
 
 

وزاره الاسكان

مشروعات المياه والصرف

الصرف الصحي

محافظه الوادي الجديد

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