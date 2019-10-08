موجز اقتصاد اليوم.. الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تنظم جولة للمستثمرين الكوريين

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أبرزها إعلان المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الاتفاق مع مجلس الأعمال المصرى الكورى على تنظيم جولة للمستثمرين الكوريين بالمنطقة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع.
أهم الأخبار الاقتصادية اليوم:
"اقتصادية قناة السويس": تنظيم جولة للمستثمرين الكوريين بالمنطقة للتعرف على الفرص الاستثمارية
قال المهندس يحيي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه تم الاتفاق مع مجلس الأعمال المصري الكوري على تنظيم جولة للمستثمرين الكوريين بالمنطقة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع.
شركات كورية تعلن ضخ استثمارات جديدة لتوسعات إنتاجية بالسوق المصرى
أعلن عدد من الشركات الكورية المشاركة اليوم في فعاليات الدورة الأولى لمجلس الأعمال المصري الكوري عن ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري لزيادة طاقتها الإنتاجية وتنفيذ مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
شعبة مواد البناء: أسعار الأسمنت تراجعت بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%
أكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، تراجع سعر الحديد فى الأسواق، حيث سجل الطن للمستهلك 11290 جنيها شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، وأضاف أن سعر الحديد اللفائف وصل إلى 10890 جنيها شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.
مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات
دفعت مبيعات المؤسسات الأجنبية، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 721.704 مليار جنيه.
استقرار أسعار اللحوم.. الكندوز بـ 110 جنيهات.. والضأن بـ125 جنيها
الوكالة الفرنسية للتنمية: لدينا ثقة فى الاقتصاد المصرى والإصلاحات التشريعية
التجارة: 52.5% نموا بحجم التبادل التجارى مع كوريا ليبلغ 2.1 مليار دولار خلال 2018
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