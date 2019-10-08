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شركات كورية تعلن ضخ استثمارات جديدة لتوسعات إنتاجية بالسوق المصرى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:29 م
شركات كورية تعلن ضخ استثمارات جديدة لتوسعات إنتاجية بالسوق المصرى صادرات_أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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أعلن عدد من الشركات الكورية المشاركة اليوم في فعاليات الدورة الأولى لمجلس الأعمال المصري الكوري عن ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري لزيادة طاقتها الإنتاجية وتنفيذ مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
 
وقال يونج سانج، رئيس الجانب الكوري فى مجلس الاعمال المصري الكوري، والرئيس التنفيذي لشركة لموسكو الدولية للصناعات الثقيلة، إن شركته تعتزم بناء محطة تحويل كهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة.
 
وأضاف أن شركته تدرس المشاركة في مشروع تطوير إشارات السكك الحديدية، وصناعه السيارات، والإلكترونيات.
 
وقال ممثل شركة سامسونج، إن حجم استثمارات الشركة بمصر بلغ 250 مليون دولار، وتقوم بتوظيف 1680 عامل، ويبلغ حجم صادراتها سنويا حوالى 85% من الإنتاج.
 
وأضاف أن الشركة توسعت في مصر من خلال ضخ استثمارات بقيمة 60 مليون دولار عام 2018، وتخطط خلال الفترة المقبلة، لإضافة خطوط إنتاج لصناعة الاجهزة المنزلية.
 
وأوضح أن الشركة تدرس إمكانية إنشاء مصنع تجميع الهواتف المحمولة في مصر، حيث تمتلك سامسونج أكبر حصة سوقية من الهواتف الذكية في مصر.
 
وأوضح جيونج هون، نائب رئيس شركة هيونداي ريتوم، أن شركته مستمرة في خطتها لتطوير قطاع النقل في مصر، ففي عام 2012 قامت الشركة بتوريد 52 قطار مترو.
 
وذكر أن الشركة وقعت هذا العام اتفاقية لتوريد 6 قطارات بإجمالي 48 عربة، ومازالت تبحث الفرص الاستثمارية في مجال النقل والسكك الحديدية.
 
وأشار دو يونج، نائب رئيس شركة إل جي، إلى أن شركته تعتزم ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري تصل لنحو 15 مليون دولار للتوسع في خطوط الإنتاج في عام 2020.
 
ونوه بأن استثمارات شركته بالسوق المصري تبلغ 280 مليون دولار، وتوظف ألف عامل، موضحا أن العام الماضي شهد قيام الشركة بزيادة رأس المال عن طريق ضخ 180 مليون جنيه، كما بلغ حجم الصادرات لنحو  130 مليون دولار.
 
ولفت يونج إلى أن الشركة تبحث تعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجال إنتاج التابلت باستثمارات 170 مليون دولار.

الاستثمار الكورى في مصر

صادرات مصر

صادرات مصر لكوريا

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