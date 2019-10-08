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استقرار أسعار اللحوم.. الكندوز بـ 110 جنيهات.. والضأن ب125 جنيها

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:10 م
استقرار أسعار اللحوم.. الكندوز بـ 110 جنيهات.. والضأن ب125 جنيها اللحوم
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 8-10-2019 فى أسواق القاهرة الكبرى استقرارا لمعظم الأصناف. 
 
وسجل سعر اللحوم الكندوز بين 110 جنيهات وحتى 150جنيها للكيلو، وذلك بعد أن شهدت أسعار اللحوم انخفاضا بداية الأسبوع 10 جنيهات في الكيلو. 
 
وعلى جانب آخر شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم الضأن تبدأ من 125 جنيها وحتى 160 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها.
 
فيما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز او الضأن.

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

أخبار اقتصاد

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