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شعاع: استثمارات أجنبية ضخمة بقطاعى الخدمات المالية والبنوك بالبورصة المصرية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:35 م
شعاع: استثمارات أجنبية ضخمة بقطاعى الخدمات المالية والبنوك بالبورصة المصرية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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قال بنك الاستثمار شعاع، إن المستثمرون الأجانب ضخوا استثمارات ضخمة بقطاعى الخدمات المالية والبنوك بالبورصة المصرية خلال الفترة من 24 فبراير وحتى 3 أكتوبر، حيث بلغ حجم صافى تدفقاتهم الداخلة قطاع الخدمات المالية 1.44 مليار جنيه، كذلك كانت تدفقاتهم الداخلة إلى قطاعى البنوك والتكنولوجيا ملحوظة حيث بلغت 230 مليون جنيه و127 مليون جنيه على التوالى.
 
ونوه إلى أن جزءاً من التدفقات الداخلة إلى قطاع التكنولوجيا كانت موجهة إلى شركة التكنولوجيا المالية فورى حيث إن إدراجها مؤخراً جذب تدفقات نقدية جديدة، كما هو الحال مع أى اكتتاب أولى جديد، هذا بالإضافة إلى الأداء الجيد للسهم منذ الإدراج، فيما سجلت التدفقات النقدية الخارجة للأجانب من قطاعى الصناعة والموارد الأساسية، 402 مليون جنيه و387 مليون جنيه على التوالى.
 
وأوضح شعاع، فى تقرير بحثى، أن المستثمرين المصرين تبادلوا المراكز مع الأجانب، ففى حين كان المستثمرون المصريون صافى مشترين خلال الفترة بتدفقات داخلة بلغت 641 مليون جنيه، يبدو أنهم قد تبادلوا المراكز مع الأجانب، حيث سجلوا صافى تدفقات نقدية خارجة قدرها 1.14 مليار جنيه فى قطاع الخدمات المالية، و590 مليون جنيه فى قطاع البنوك، وفى الوقت نفسه، بلغت تدفقاتهم الداخلة فى قطاعى الرعاية الصحية والاتصالات 466 مليون جنيه، و372 مليون جنيه على التوالى.
 
وبالنسبة للمستثمرين العرب، أشارشعاع، إلى أن العرب يفضلون قطاعى البنوك وقطاع الأغذية والمشروبات، موضحا أن العرب سجلوا صافى بائعين خلال الفترة المذكورة بصافى تدفقات نقدية خارجة بلغت 277 مليون جنيه، إلا أنهم قد فضلوا قطاع البنوك مثلهم مثل الأجانب، حيث قاموا بضخ 360 مليون جنيه فى هذا القطاع، و132 مليون جنيه فى قطاع الأغذية والمشروبات، وفى الوقت نفسه، كانوا صافى بائعين وفقاً لتداولاتهم فى كل من قطاعى الخدمات المالية بتدفقات نقدية خارجة بلغت 304 مليون جنيه، وقطاع الأدوية والرعاية الصحية بتدفقات نقدية خارجة بلغت 303 مليون جنيه.
 

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