سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الاستثمار: 570 مليون دولار حجم الاستثمارات الكورية في مصر حاليا

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 12:49 م
الاستثمار: 570 مليون دولار حجم الاستثمارات الكورية في مصر حاليا وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن عدد الشركات الكورية التي تعمل في مصر حاليا تصل لنحو 163 شركة باستثمارات تصل لنحو 570 مليون دولار، وتتركز أغلبها في القطاع الصناعي والخدمي.
 
وأضافت خلال فعاليات الدورة الأولى لمجلس الأعمال المصري الكوري، إن العلاقات المصرية الكورية شهدت تحسن كبير منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة سول في 2016، سواء فيما يخص الجانب التنموي أو الجانب الاستثماري.
 
وذكرت أن محفظة التعاون الدولي بين البلدين بلغت نحو 396 مليون دولار، معظمها في قطاع النقل.
 
ولفتت إلى وجود فرص ضخمة لزيادة التعاون الاستثماري والتنموي بين البلدين، خاصة في مجالات السكك الحديدية، والموانئ، وتحلية المياه، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في المشروعات القومية الكُبرى، حيث تمتلك الشركات الكورية خبرات هائلة في تطوير البنى التحتية للمدن، خاصة في مجالات النقل والمياه وتوريد المُعدات.
 
وأضافت أن مصر تمر بعام هام فيما يخص التنسيق لجذب الاستثمارات لقارة أفريقيا، بوصفها رئيس للاتحاد الأفريقي، كما أطلق الرئيس اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي تفتح الباب للاستثمارات والبضائع الكورية لاستهداف 1.2 مليار مستهلك في أفريقيا، هذا بالإضافة إلى أن مصر تم إعلانها أكثر الدول الأفريقية جذبا للاستثمار، وقائدة النمو في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لتقديرات البنك الدولي.
 
ودعت رجال الأعمال الكوريين لحضور منتدى أفريقيا 2019 والذى يعقد تحت رعاية السيد الرئيس، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث فرص الاستثمار في أفريقيا.

الاستثمار

الاستثمار الأجنبي

الاستثمار الكورى في مصر

استثمارات مصر في كوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 8-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 8-10-2019

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد بمعدل درجتين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد بمعدل درجتين

الجمعيات الاستهلاكية تتفوق على "السوبر ماركت" .. شاهد كيف تم التطوير

الجمعيات الاستهلاكية تتفوق على "السوبر ماركت" .. شاهد كيف تم التطوير

التحقيقات: "سيلفى" بكوبرى الجامعة سبب غرق شاب وفتاة فى النيل لاختلال توازنهما

التحقيقات: "سيلفى" بكوبرى الجامعة سبب غرق شاب وفتاة فى النيل لاختلال توازنهما

انخفاض أسعار الأسماك بسوق العبور والبلطى الأسوانى يبدأ من 15 جنيها

انخفاض أسعار الأسماك بسوق العبور والبلطى الأسوانى يبدأ من 15 جنيها

الأهلى يكشف سبب غياب الخطيب عن اجتماع "كاف" لمناقشة أزمة الزمالك

الأهلى يكشف سبب غياب الخطيب عن اجتماع "كاف" لمناقشة أزمة الزمالك

أمريكى وسويسريان يفوزون بجائزة نوبل فى الفيزياء لعام 2019

أمريكى وسويسريان يفوزون بجائزة نوبل فى الفيزياء لعام 2019

صور.. محاولات إنقاذ الفيلة نعيمة من الجلطة القلبية بحديقة حيوان الجيزة

صور.. محاولات إنقاذ الفيلة نعيمة من الجلطة القلبية بحديقة حيوان الجيزة

خالد صلاح يفضح أبعاد مؤامرة تركيا على المنطقة العربية: يستخدمون عملاء الداخل وقنوات المخابرات بإسطنبول لتفتيت الشعوب وإضعاف الجيوش قبل الانقضاض على الأرض .. العدوان على سوريا فى ذكرى أكتوبر رسالة إذلال للعرب

خالد صلاح يفضح أبعاد مؤامرة تركيا على المنطقة العربية: يستخدمون عملاء الداخل وقنوات المخابرات بإسطنبول لتفتيت الشعوب وإضعاف الجيوش قبل الانقضاض على الأرض .. العدوان على سوريا فى ذكرى أكتوبر رسالة إذلال للعرب

أردوغان ناقص المروءة.. الرئيس التركى يدفع بـ17 ألف امرأة لقيعان السجون بسبب معارضتهن له.. ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 53 سيدة فى سبتمبر.. واعتقال 5 نساء لمجرد زيارتهن لأزواجهن فى المعتقلات

أردوغان ناقص المروءة.. الرئيس التركى يدفع بـ17 ألف امرأة لقيعان السجون بسبب معارضتهن له.. ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 53 سيدة فى سبتمبر.. واعتقال 5 نساء لمجرد زيارتهن لأزواجهن فى المعتقلات

الخطيب يغيب عن اجتماع لجنة مسابقات الكاف لحسم موقف الزمالك

الخطيب يغيب عن اجتماع لجنة مسابقات الكاف لحسم موقف الزمالك

إحباط محاولة تهريب 30 علبة ذهب والماس عبر منفذ السلوم البري

إحباط محاولة تهريب 30 علبة ذهب والماس عبر منفذ السلوم البري

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة