الاستثمار: 570 مليون دولار حجم الاستثمارات الكورية في مصر حاليا

كتب إسلام سعيد

كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن عدد الشركات الكورية التي تعمل في مصر حاليا تصل لنحو 163 شركة باستثمارات تصل لنحو 570 مليون دولار، وتتركز أغلبها في القطاع الصناعي والخدمي.

وأضافت خلال فعاليات الدورة الأولى لمجلس الأعمال المصري الكوري، إن العلاقات المصرية الكورية شهدت تحسن كبير منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة سول في 2016، سواء فيما يخص الجانب التنموي أو الجانب الاستثماري.

وذكرت أن محفظة التعاون الدولي بين البلدين بلغت نحو 396 مليون دولار، معظمها في قطاع النقل.

ولفتت إلى وجود فرص ضخمة لزيادة التعاون الاستثماري والتنموي بين البلدين، خاصة في مجالات السكك الحديدية، والموانئ، وتحلية المياه، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في المشروعات القومية الكُبرى، حيث تمتلك الشركات الكورية خبرات هائلة في تطوير البنى التحتية للمدن، خاصة في مجالات النقل والمياه وتوريد المُعدات.

وأضافت أن مصر تمر بعام هام فيما يخص التنسيق لجذب الاستثمارات لقارة أفريقيا، بوصفها رئيس للاتحاد الأفريقي، كما أطلق الرئيس اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي تفتح الباب للاستثمارات والبضائع الكورية لاستهداف 1.2 مليار مستهلك في أفريقيا، هذا بالإضافة إلى أن مصر تم إعلانها أكثر الدول الأفريقية جذبا للاستثمار، وقائدة النمو في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لتقديرات البنك الدولي.

ودعت رجال الأعمال الكوريين لحضور منتدى أفريقيا 2019 والذى يعقد تحت رعاية السيد الرئيس، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث فرص الاستثمار في أفريقيا.