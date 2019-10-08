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شعبة مواد البناء: أسعار الأسمنت تراجعت بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:34 م
شعبة مواد البناء: أسعار الأسمنت تراجعت بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% الحديد_أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، تراجع سعر الحديد فى الأسواق، حيث سجل الطن للمستهلك 11290 جنيها شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، وأضاف أن سعر الحديد اللفائف وصل إلى 10890 جنيها شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.
 
وأضاف الزينى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الأسمنت تراجعت بنسبة تتراوح بين 10 : 15%، حيث سجل السعر من المصنع 650 : 700 جنيه، فى حين يصل سعره فى الأسواق بحد أقصى 750 جنيهًا، أن الفضل فى انخفاض أسعار الأسمنت بسبب تعظيم الإنتاج المصرى وإنشاء مصانع جديدة أعادت التوازن فى الأسواق.
 
جدير بالذكر أن شعبة مواد البناء قد أعلنت عن انخفاض أسعار الحديد بمختلف أنواعه بين 400 – 1000 جنيه فى الطن، وذلك بحسب المصنع، مشيرة إلى أن أسباب التراجع تأتى بسبب زيادة الإنتاج المصرى وانخفاض أسعار المواد الخام عالميا، إضافة إلى تراجع أسعار صرف الدولار.

اسعار الحديد اليوم

اسعار الحديد والاسمنت اليوم

اسعار الأسمنت

اسعار الأسمنت اليوم

اسعار الحديد

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