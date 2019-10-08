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التجارة: 52.5% نموا بحجم التبادل التجارى مع كوريا ليبلغ 2.1 مليار دولار خلال 2018

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 12:47 م
التجارة: 52.5% نموا بحجم التبادل التجارى مع كوريا ليبلغ 2.1 مليار دولار خلال 2018 صادرات_أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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كشف وزير التجارة والصناعة عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا خلال العام الماضي ليبلغ 2.16 مليار دولار مقابل 1.416 مليار دولار خلال 2017 بنمو 52.5%.
 
وأضاف خلال فعاليات الدورة الأولى لمجلس الأعمال المصري الكوري، بعد إعادة تشكيله، أن أهم بنود الصادرات المصرية الى كوريا تتضمن الأدوية والأسمدة والسجاد والرخام والجرانيت والاسمنت والآلات الكهربائية والكيماويات وأهم الواردات تشمل السيارات والحديد والصلب والآلات والمعدات.
 
وأكد اهتمام الجانب المصري بدعم التعاون الثنائي بين شركات المقاولات الكورية ونظيراتها المصرية في مجال المقاولات والإنشاءات بالسوق المصري والأسواق الثالثة خاصة بالدول العربية والأفريقية، مشيراً إلى أهمية تشجيع المستثمرين الكوريين على الاستثمار في مصر في مجالات انتاج السيارات والصناعات المغذية والصناعات البتروكيماوية وتكرير البترول ومشتقاته.
 
وأشار إلى أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال تطوير الترسانات البحرية في مصر وصناعة السفن وصيانتها واعادة تهيئة مرفق السكك الحديدية في مصر نظراً للخبرة الكورية الكبيرة في هذا المجال وتشجيع المشاركة في المعارض والأسواق الدولية بكلا البلدين وتبادل الوفود التجارية والاستثمارية مع حث الجانب الكوري على إعطاء مزايا للمشاركة المصرية في المعارض الكورية، وإرسال مزيد من بعثات المشتريات لمصر بغرض تنمية التجارة بين البلدين.

صادرات مصر

صادرات مصر لكوريا

اخبار الاقتصاد

وزارة الصناعة

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