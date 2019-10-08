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"اقتصادية قناة السويس": تنظيم جولة للمستثمرين الكوريين بالمنطقة للتعرف على الفرص الاستثمارية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:14 م
"اقتصادية قناة السويس": تنظيم جولة للمستثمرين الكوريين بالمنطقة للتعرف على الفرص الاستثمارية المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كتب إسلام سعيد

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قال المهندس يحيي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه تم الاتفاق مع مجلس الأعمال المصري الكوري على تنظيم جولة للمستثمرين الكوريين بالمنطقة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع.
 
وجاء ذلك خلال فعاليات  الدورة الأولى لمجلس الأعمال المصري الكوري وذلك بحضور  وزراء المالية والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي ويون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة وخالد نصير وكيم يونج سانج رئيسا الجانبين المصري والكوري بمجلس الأعمال المشترك والمهندس على عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.
 
وأشار إلى أن الهيئة لديها رؤية واضحة لتطوير المنطقة حيث تعمل الهيئة على تطوير الموانئ واتاحة بنية تحتية ملائمة لجذب المستثمرين من خلال الاستثمارات التي ضختها الحكومة في مشروعات البنية التحتية بالمنطقة، مشيراً إلي أن المنطقة تقدم حوافز كبيرة للمستثمرين بالمنطقة. 
 
وقال زكي إن المنطقة تقام على مساحة 460 كيلو متر ويضم 3 موانئ في المنطقة الشمالية "غرب بورسعيد، شرق بورسعيد، العريش" و3 موانئ في المنطقة الجنوبية" السخنة، الأدبية، الطور"، فضلا عن 4 مناطق صناعية في شرق بورسعيد ،القنطرة غرب، وادي التكنولوجيا، والعين السخنة.
 
وطالب بضرورة عمل ورش عمل بمجلس الأعمال المصري الكوري لتعريف جمهور المستثمرين الكوريين بالمزايا العديدة التي تقدمها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس للمستثمرين الأجانب.

الاستثمار الكورى

اقتصادية قناه السويس

محور قناة السويس

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