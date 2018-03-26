دواوين الوزارات× 24 ساعة.. الكهرباء: تأمين التغذية الكهربائية للجان الانتخابات

دواوين الوزارات× 24 ساعة.. الكهرباء: تأمين التغذية الكهربائية للجان الانتخاباتالإثنين، 26 مارس 2018 12:00 ص
المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء
إعداد محمود طه حسين
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
وزارة التموين:
وزارة الإسكان:
وزارة النقل:
القوى العاملة
وزارة التربية والتعليم:
وزارة الأوقاف:
وزارة الكهرباء:
وزارة الرى:
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