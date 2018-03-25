وزير الأوقاف يوجه الأئمة بالالتزام ببيان "البحوث الإسلامية" بشأن أذان الفجر

كتب لؤى على

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على ما ورد ببيان، مجمع البحوث الإسلامية، بشأن أذان صلاة الفجر، والذى أصدره المجمع بجلسته المنعقدة 12 من مارس الجارى برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مطالبا جميع قيادات الوزارة والأئمة وجميع العاملين بالمساجد الالتزام بما ورد فى البيان.

وكان نص البيان: "بإجماع آراء كلًّ من: مفتى الديار الحالى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، ومفتى الديار الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، والمفتى السابق الدكتور على جمعة، وبإجماع أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، انتَهَوْا إلى أن توقيت أداء المسلمين فى مصر لصلاة الفجر هو وقت أذان الفجر المعمول به فى مصر، وأن صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة صحيحة شرعًا، وموافقة للأدلة الشرعية الصحيحة والثابتة من كتاب الله تعالى وسُنَّة نبيه (صلى الله عليه وسلم)، وإجماع علماء الأمة سلفًا وخلفًا، وأن ما يثار – بين حينٍ وآخَرَ- من أن صلاة الفجر لا تصح إلا بعد الأذان بثلث ساعة هو قول باطل وغير صحيح شرعًا، ويؤدى إلى البلبلة ويخالف الثابت شرعًا، ويطالب البيانُ كلَّ المسلمين فى مصرَ بعدم الالتفات إلى هذه البلبلة، ويتعيَّن عليهم الالتزام بالرأى الشرعى الوارد بهذا البيان".