وزارة الكهرباء: إضافة 9.8 ألف ميجا وات من محطات سيمنز حتى الآن

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى القدرات التى تم إضافتها من محطات سيمنز الثلاثة ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس بلغت حتى الآن 9 آلاف 800 ميجا وات.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيجرى الانتهاء من المحطات الثلاثة بالكامل بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات فى 30 يونيو المقبل، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.

الجدير بالذكر أن المحطات الثلاث، التى تقع فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الجديدة، ستعتمد على 24 توربينة من توربينات سيمنس الغازية طراز H-Class والتى تم اختيارها لمستويات الإنتاجية والكفاءة العالية التى تتسم بها، علاوة على توفير 12 من التوربينات البخارية ونحو 36 من المولّدات و244 مُبادلاً حراريًا إلى جانب ثلاثة من محطات المحولات بنظام العزل بالغاز GIS بقدرة 500 كيلو فولت.

كما توفر المحطات الثلاث الطاقة اللازمة لنحو 45 مليون مواطن عند تنفيذها بالكامل، كما إنها ستُمكنّ مصر من توفير حوالى 1,3 مليار دولار سنويًا نتيجة التوفير فى استهلاك الوقود، بالإضافة إلى هذا تساهم فى توفير إمدادات طاقة تتسم بالاستدامة والاستقرار بما ينعكس إيجابياً على اقتصاد مصر، والتى تتمتع بأهمية بالغة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.