الكهرباء: تأمين التغذية الكهربائية للجان الانتخابية.. وطوارئ بجميع الشركات







كتبت رحمة رمضان

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجدد للانتخابات الرئاسية، التى ستبدأ غداً الاثنين، وتستمر حتى الأربعاء، من خلال خطة بإعلان حالة الطوارئ بجميع شركات الكهرباء سواء النقل أو التوزيع أو الإنتاج لتفادى حدوث أى أعطال فنية وتأمين محطات التوليد والتوزيع.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أصدر تعليماته برفع حالة الطوارئ بجميع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية لتأمين التغذية الكهربائية للجان الانتخابية لضمان عدم تعطيل عملية التصويت باللجان.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تعليمات الوزير تشمل أيضًا وقف أعمال الصيانة الدورية، غداً وتخصيص غرف عمليات بكل شركة للمتابعة، لافتاً إلى أنه سيتم تأمين التغذية الكهربائية، بالتنسيق مع المحليات وكافة الأجهزة بالدولة.

وأشار حمزة، إلى أن هناك فرقا فنية بكل شركة توزيع كهرباء على المستوى الجمهورية للاستعانة بهم فى حالة حدوث أى أعطال فنية بمقار اللجان الانتخابية للتدخل السريع، مشيراً إلى أنه سيتم توفير أيضاً ماكينات ديزيل احتياطية لعدم تأثر العملية الانتخابية.

وأضاف حمزة، أن الوزير قرر وقف جميع المناورات والصيانات الدورية، بالإضافة إلى توفير أطقم الصيانة والتشغيل اللازمة لتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات لتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية المنتظمة على مدار الساعة.