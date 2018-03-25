"التعليم" تسمح لطلاب المدارس الفنية مستنفدى مرات الرسوب بالتقدم للامتحان

"التعليم" تسمح لطلاب المدارس الفنية مستنفدى مرات الرسوب بالتقدم للامتحانالأحد، 25 مارس 2018 04:54 م
الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التعليم
كتب محمود طه حسين
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وافق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على السماح لطلاب التعليم الفنى " الدبلوم، النقل" الذين استنفذوا مرات الرسوب أو الفصل وإعادة القيد وتم فصلهم نهائيا، التقدم للامتحان هذا العام من الخارج للصف الدراسى الذى بلغوه وفقا لأحام المادتين " 24 ز25" من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
ووقع الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم على خطاب مرسل إلى المديريات التعليمية بهذا القرار.
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