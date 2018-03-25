التعليم: إجازة انتخابات الرئاسة تبدأ غدا حتى الأربعاء بالمدارس المخصصة كلجان







كتب محمود طه حسين

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن غدا الاثنين إجازة للطلاب فى المدارس التى وقع الاختيار عليها كمقار للجان انتخابات الرئاسة، حتى الأربعاء المقبل فقط.

وأضاف خيرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإجازة فقط لطلاب المدارس المخصصة كمقار لانتخابات الرئاسة مع استمرار الدراسة فى باقى المدارس بشكل طبيعى، كما أن أعضاء هيئة التدريس والإداريين فترة الانتخابات أيام عمل طبيعية ومنحهم إجازة من سلطة الحكومة وليس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وفيما يتعلق بإعداد المدارس المخصصة كمقار لانتخابات الرئاسة، أوضح خيرى، أن بيانات المدارس لدى المديريات التعليمية وهناك تعليمات من الوزارة بتعاون المديريات مع لجنة الانتخابات فى كل محافظة، كمان أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت طلباتها من المدارس فى كل محافظة.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم المدارس إلى الجهات الأمنية اليوم الأحد عقب انتهاء اليوم الدراسى.