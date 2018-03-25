"الرى": لم نتراجع عن قرار تخفيض المساحة المحددة لزراعة الأرز الموسم الحالى

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى، أنه لم يتم التراجع عن قرار تخفيض المساحة التى تم تحديدها لزراعة محصول الأرز الموسم الحالى المحددة بـ724 ألف فدان فى 9 محافظات، وصدر بها قرار رسمى من وزير الرى.

وأضاف "خالد"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لم يصل إليه أى تكليفات بالتراجع عن المساحة المحددة، مشيرًا إلى أنه يتم إعداد الكروكيات طبقًا للقرار الصادر فى الشأن والذى تم نشره فى الوقائع الرسمية.

يذكر أن وزارة الرى قررت تخفيض مساحات الأرز المنزرعة لهذا العام على مستوى الجمهورية من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفاً و200 فدان فى محافظات الوجه البحرى، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلى، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.

الجدير بالذكر أن المساحة المقررة تم تحديدها فى ضوء الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية، مع الأخذ فى الاعتبار السعة التصميمية لشبكة الرى بالمحافظات، وكذلك التصرفات القصوى المسموح بها خلال فترة أقصى الاحتياجات من أجل وصول المياه إلى جميع الأراضى المنزرعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة، وأنه لن يسمح بزراعة مساحات أرز خارج المناطق والزمامات المحددة، وسيتم شن حملات مستمرة لإزالة شتلات الأرز المنزرعة فى الأراضى المخالفة حتى لا تتأثر مياه الشرب أو تحدث معاناة ومشاكل فى نهايات الترع.