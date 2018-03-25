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وزير القوى العاملة يشكل غرفة عمليات بالوزارة استعدادا للانتخابات الرئاسية

الأحد، 25 مارس 2018 09:34 ص
وزير القوى العاملة يشكل غرفة عمليات بالوزارة استعدادا للانتخابات الرئاسية محمد سعفان وزير القوى العاملة





كتب محمود راغب
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شكل وزير القوى العاملة، محمد سعفان، غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، خلال فترة الانتخابات الرئاسية من غد، حتى الانتهاء منها فى مساء 28 مارس الجارى.

ووجه الوزير جميع مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بتشكيل مجموعات عمل بمقر كل مديرية خلال فترة الانتخابات الرئاسية ، منذ بدء عمل اللجان الانتخابية حتى إغلاقها، لتذليل أية عقبات أمام الناخبين من العاملين بمختلف المنشآت والمصانع والمتابعة اليومية مع غرفة العمليات المركزية بالديوان.

وأوضح "سعفان" فى منشوره للمديريات فى هذا الخصوص، أن كل مجموعة عمل  تتشكل برئاسة مدير المديرية، وتضم فريق عمل معاون  له.

وأعطى الوزير تعليمات بخروج موظفى الوزارة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، بالتناوب على 3 مجموعات، حتى يتسنى لهم ممارسة حقهم الانتخابى فى  مقر لجانهم الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم، موضحا أن ذلك يأتى حرصًا من الوزارة على نجاح العملية الانتخابية، وإعطاء الحق للمواطنين كافة للحصول على فرصة المشاركة فى الانتخابات.

يذكر أن الوزير سوف يدلى بصوته غدا الإثنين، بمقر إحدى اللجان الانتخابية  "بمدينة نصر".


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