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السكة الحديد: ننسق لتأمين المرفق خلال الانتخابات وجداول التشغيل دون تعديلات

الأحد، 25 مارس 2018 04:30 ص
السكة الحديد: ننسق لتأمين المرفق خلال الانتخابات وجداول التشغيل دون تعديلات هشام عرفات وزير النقل





كتب رضا حبيشى
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أكد المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، التنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات طوال أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية، لتأمين المرفق وحركة القطارات.

 

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع"، أن جداول التشغيل طوال أيام الانتخابات هى جداول التشغيل الطبيعية نفسها بدون أى تعديلات فى مواعيد القطارات.


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