التموين: تحرير 4052 مخالفة عدم إعلان أسعار السلع ومنتجات مجهولة المصدر







كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، شن حملات رقابية موسعة على الأسوق أسفرت عن تحرير 4052 مخالفة ومحضر خلال أسبوع فى إطار جهود الحكومة لضبط الأسواق ومراقبة تداول السلع التموينية المدعمة والخبز، وأن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية استعرض تقريراً عن نتائج الحملات التى أسفرت عن تحرير4052 مخالفة منهم 1866 مخالفة للمخابز بينها 485 نقص وزن 345 عدم مطابقة للمواصفات 93 توقف عن الإنتاج 80 تصرف وتجميع للدقيق المدعم و 27 مخالفة عدم وجود شهادة صحية و 20 مخبز بدون تراخيص و 60 عدم وجود موازين و28 بيع بازيد و 3 اختراق ماكينة الخبز و55 عدم الالتزام بالسجلات , و670 مخالفة أخرى.

وفيما يتعلق بالسلع الغذائية تم تحرير 54 مخالفة بيع بأزيد من السعر, كما تم ضبط 74 مخالفة بيع سلع منتيهه الصلاحية, و159 محل بدون ترخيص و43 مخالفة بيع خارج السلخانه و 34 غش تجارى و 130 سلعة مجهولة المصدر و381 مخالفة عدم وجود شهادة صحية، إضافة إلى 247 مخالفات أخرى متنوعة .

وفى مجال الرقابة على محطات البنزين ومستودعات الوتاجاز، نجحت الحملات الرقابية فى ضبط 45 مخالفة، تضمنت 15 لاسطوانات البوتاجاز و 9 عدم إعلان عن أسعار و 12 توقف محطات عن العمل، إضافة إلى 9 مخالفات بترولية أخرى، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتوقيع الجزاءات المقررة على المخالفين.