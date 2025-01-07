على خطى سلمى حايك وديمى مور.. نصائح للرشاقة والجمال بعد الخمسين

كتبت مروة محمود الياس

شهد حفل توزيع جوائز جولدن جلوب Golden Globes الـ82، العديد من المفاجآت، وبعيدًا عن أسماء نجوم الأفلام الذين حصدوا الجوائز، شهد الحفل أيضا ظهورا لافتا لعدد من نجمات هوليوود اللاتي تخطين عمر الـ55، حيث قلبن موازين السجادة الحمراء برشاقتهن وإطلالتهن الجذابة والمثيرة.

استحوذت كل من سلمى حايك، وديمى مور على أضواء السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب، وأبهرتا العالم بجماليهما الطبيعى الذى لا يتطابق على الإطلاق مع عمريهما الذى تخطى الخامسة والخمسين.

إذا كنت ممن يركزن مع التمتع بالصحة والرشاقة وراغبة في الحفاظ على شكل جسدك وصحتك العامة حتى بعد عمر الـ50، فعليك بالاستماع واتباع لنصائح المشاهير الذين أتحفونا بأجسادهن ورشاقتهن وصحتهن ونمطهن الرياضي الصحي للحفاظ على الصحة العامة.

ووفقا لتقارير نشرت في مواقع woman health و women she althmag فإن كلا من ديمي مور وسلمى حايك هما أيقونتان حقيقيتان فى الجمال والرشاقة والتمتع بالصحة العامة بعد تخطي سن الخمسين.

خطوات سلمى حايك للحفاظ على رشاقتها وصحتها

صرحت سلمى حايك في أكثر من لقاء أنها تهتم برشاقتها بشكل كبير دون إسراف أو حرمان أو دايت قاس يحرمها من الأكلات التي تحبها، بل إنها تقلل من الأغذية غير الصحية وتزيد من الأطعمة المغذية دون الالتزام بنظام غذائى محدد.

تحب سلمى تناول العصائر الصحية من الفاكهة والخضراوات لتخفيف التوتر والشعور بالشبع.

تفضل سلمى ممارسة اليوجا كأفضل نوع من الرياضة الذهنية والبدنية على الإطلاق على حد تعبيرها.

تمارس رياضه ركوب الدراجات بشكل شبه يومي.

تمارس التدريبات عالية الكثافة والقليل من تدريبات القوة التي تعزز من صحة الجسم.

تمارس السباحة بين الحين والآخر وهي من رياضتها المفضلة.

تهتم بشدة بالتدليك العلاجي لجسدها.

تمارس رياضة المشي بشكل يومي من خلال تمشيه كلابها، ما يعزز من صحتها العامة.

تهتم ببشرتها بشكل طبيعي وعادي ولا تفضل غسيل وجهها صباحا للاحتفاظ بالدهون والزيوت الطبيعية التي يفرزها.

الصحة والرشاقة على خطى ديمى مور

أما عند ديمى مور أيقونة الرشاقة فقالت إنها كانت تتبع أنظمة غذائية قاسية ضارة بعد اكتسابها للوزن، لكنها توقفت تماما منذ سنوات عن هذا الفعل الخاطئ، وأصبحت لا تتبع نظاما غذائيا بل تأكل بتوازن تركز على الأطعمة الصحية الطبيعية والعضوية والبعد عن الأطعمة المقلية والمصنعة، وأيضا تقوم بالتالي..

تهتم بشده بممارسة الرياضة بشكل يومي.

تهتم يوميا بممارسة اليوجا الذهنية والبدنية لأنها تؤثر وبشدة في طاقتها الايجابية وجسمها.

تركز على تمارين البيلاتس لأنها قد تعزز صحة الجسم ورشاقاته.

تفضل تناول الخضراوات الصحية.

تهتم ببشرتها بشكل طبيعي دون إسراف.