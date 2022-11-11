بعد سن الـ50 ..ما هي التغذية الصحية التي يحتاجها الجسم؟

كتبت فاطمة ياسر

بعد سن الخمسين يحتاج الجسم للعناية الشديدة بالتغذية الصحية التي تجنبه التعرض لأي مضاعفات، وأيضا تحميه من التعرض لزيادة الوزن التي يتعرض لها الأشخاص خلال هذا العمر.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع “HEALTHLINE”، إلى أن اهتمام الشخص بصحته بعد بلوغة لسن الـ50 يجب أن يكون من الأمور الأساسية للحصول على صحة جيدة، ومن أبرز الأسباب هي التخلص من الوزن الزائد.

وأشار التقرير، أن الأشخاص بعد سن الخمسين يعترضون لتراكم دهون البطن وزيادة الوزن، وذلك نتيجة لبطء حرق الدهون..

هناك العديد من الحيل والنصائح التي تساهم في القضاء علي بروز البطن بعد سن الـ50، ومنها:

-تناول البروتينات، تحافظ على كتلة العضلات في الجسم، وتساعد أيضا في ارتفاع وزيادة حرق الدهون، كما أنها تساهم بشكل كبير في التخلص من تراكم الدهون في منطقة البطن والظهر، ولذا عليك تناول الأسماك، والبروتين الحيواني كالدجاج واللحوم ، وتناول البيض، والعدس والمكسرات والبذور.

-تناول الألياف الغذائية، تعمل على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك الذي يتسبب في تراكم الدهون حول البطن، ولذا أكثر من تناول حبوب الإفطار، والزبادي ، والفواكه والخضراوات، فجميعها أطعمة تساهم بشكل كبير في تحسن حركة المعدة.

-تناول الأسماك، لأنها تعد من أحد مصادر عالية البروتين، كما أنها تحتوي على فيتامين د وأوميجا3، والبروتين، كما أن تناولها يساهم بشكل كبير في السيطرة علي الجوع والشبع لفترات طويلة، كما أنها تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، والسمنة، والسكتة الدماغية.