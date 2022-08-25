عادات أكل صحية بعد سن الـ50.. تناول البروتينات وشرب السوائل الأبرز

كتبت إيناس البنا

الظام الغذائى ونمط حياتك يحدد صحتك، إذا كنت لا تأكل جيدًا، فمن المحتمل أن تمرض أو قد تفسد صحتك العامة، لذلك، من المهم أن تأكل جيدًا وأن تمارس الرياضة بانتظام، إلى جانب ذلك، من المهم أيضًا أن تأكل النوع الصحيح من الطعام وأن تبتعد عن الطعام الذى قد يسبب الأمراض، اعتماد النوع الصحيح من عادات الأكل قد يقلل أيضًا من فرص إصابتك بأي أمراض.

ووفقا لموقع healthsite استبعاد السكر من نظامك الغذائى بعد سن معينة يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب أو مرض السكرى أو حالات صحية أخرى، وفى هذا التقرير نتناول بعض العادات التى يجب عليك تبنيها إذا كان عمرك يزيد عن 50 عامًا.

تضمين البروتينات فى نظامك الغذائى

تساعد البروتينات فى الحفاظ على صحة العضلات، ويمكن أن يساعد استهلاك كميات جيدة من البروتينات فى الحفاظ على كتلة العضلات، كما أن تناول البروتينات يمكن أن يساعد فى إبقائك ممتلئًا لفترة أطول.

شرب كمية وفيرة من السوائل

من المهم لأى فرد أن يشرب كميات كافية من السوائل كل يوم، ومع ذلك، عندما تبلغ من العمر 50 عامًا أو أكثر، يجب أن تزيد من تناول السوائل.

تضمين فيتامين سى ومكملات د

عندما تتقدم فى العمر، تبدأ عظامك بالتحلل وللحفاظ على صحة عظامك ومنعها من التلف، من المهم أن تتناول مكملات فيتامين سى، إلى جانب ذلك، قم بتضمين فيتامين د فى نظامك الغذائى لأنه يساعد فى الحفاظ على صحة الأمعاء.

تناول كميات صغيرة من الطعام بشكل متكرر

قد يؤدى تناول الكثير من الطعام دفعة واحدة إلى زيادة السعرات الحرارية، وقد يكون من الصعب على جسمك تفتيتها دفعة واحدة، لذلك، يجب أن تأكل أجزاء صغيرة من الطعام وتناول الطعام بشكل متكرر حتى لا تشعر بالجوع.