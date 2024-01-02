نصائح لزيادة حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد بعد سن الـ50

كتبت فاطمة ياسر

مع التقدم بالعمر، يتعرض الكثيرون للإصابة بضعف أو قلة حرق الدهون، ولذا يثبت أو يزيد الوزن، ووفقًا لتصريح خاص لـ"اليوم السابع" أكدت الدكتور هبة جودة استشاري السمنة والنحافة في كلية طب سوهاج، أن النساء هن الأكثر عرضة لزيادة الوزن بعد سن الخمسين بسبب انقطاع الطمث، وحدوث لخبطة في الهرمونات.

قدمت استشاري السمنة والنحافة، أبرز الأسباب المؤدية لزيادة الوزن لكل فئات بعد سن الـ50، ومنها:

- نقص العضلات في الجسم

تعد من أبرز الأسباب المؤدية لزيادة الوزن لدي الرجال والنساء بعد بلغهم سن الـ50، والسبب يرجع إلي تخزين الدهون بسبب انخفاض عملية التمثيل الغذائي.

- قلة النوم وعدم انتظام مواعيده

عندما لا تأخذ القسط الكافي من النوم، بالإضافة إلي عدم راحة الجسم، فأنت أكثر عرضة لزيادة الوزن، ولذا عليك تحديد موعد محدد للنوم يوميا وأيضًا الاستيقاظ، وذلك للحفاظ علي جسمك بشكل عام وصحته وأيضا الحفاظ علي حرق الدهون.

- عدم ممارسة أي نشاط بدني

عدم ممارسة أي نشاط أو رياضة يتسبب في انخفاض اللياقة البدنية والتعب وتراكم الدهون، وزيادة الوزن، ولذا عليك القيام بممارسة الأنشطة المختلفة، كالمشي أو الذهاب للصالات الرياضية، لزيادة حرق الدهون.

وهناك العديد من النصائح التي قدمتها استشاري السمنة والنحافة، للتخلص من الوزن الزائد بعد سن ال،50 ، ومنها:

- ممارسة الرياضة تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تحريك الكتلة الدهنية والعضلية، ولذا تساهم في القضاء علي الوزن الزائد.

- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف والخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، والبروتين، فجميعها أطعمة تساهم بشكل كبير في شعورك بالشبع لفترات طويلة، ولذا تساهم بشكل كبير في القضاء علي الوزن الزائد.