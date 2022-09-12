بعد سن الـ50.. أطعمة ابتعد عن تناولها وتجنبها

كتبت فاطمة ياسر

هناك العديد من الأطعمة التي تشكل ضررًا ملحوظًا علي الصحة العامة عن تناولها عند إقتراب سن الـ50، فأينعم يحتاج الجسم لتناول العديد من الأطعمة المهمة، والغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، إلا أن تناولك لها يعد من الأمور الغذائية التي تساهم بشكل كبير في حدوث العديد من المشاكل.

ووفقًا للتقرير المنشور عبر موقع “healthline” ، سنتعرف علي أبرز الأطعمة التي ينصح بتجنبها من قبل الأشخاص المقلبن علي سن الـ50، ومنها:

- فاكهة الجريب فروت، فقد ثبت أنها تضعف من فاعلية بعض الأدوية وخاصة التي تعالج ارتفاع ضغط الدم، والسكر،أو الإصابة بالقلق والتوتر، ولذا يمكنك استبدالها بالفراولة أو البرتقال.

- الفول، يعد من البقوليات ذات المذاق الرائع، كما أنه غني بالألياف والبروتين والحديد، إلا أنه يتسببب في الإصابة بألم وتراكم الغازات في البطن، ولذا لا ينصح بتناوله يوميا، ولكن عليك تناوله مرة في الأسبوع وذلك للحصول علي عناصره الغذائية.

-الحليب ومنتجاته، قد تتسبب في صعوبة الهضم لدي كبار السن، وهذا يزيد من تعرضهم لحدوث إضطرابات في الهضم، ومشاكل في المعدة، ولذا يمكنك تناول كميات قليلة وعدم الإسراف في تناولك لها.

-من أبرز الأشياء التي يجب علي الأشخاص بعد سن الـ50 تجنبها هي الإسراف في تناول المشروبات الغنية بالكافيين، لأنه يعرضهم لزيادة ضربات القلب، وهذا يزيد من تعرضك للإصابة بالأرق، ويعرض القلب للخطر، ولذا تجنبها.