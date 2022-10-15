بعد سن الـ50.. حافظ على قلبك من الأمراض بـ10 نصائح

كتبت فاطمة ياسر

عند التقدم في العمر يزداد فرص الإصابة بمشاكل في القلب ، وذلك في حالة عدم الاهتمام باجراء الفحصوات والكشف الطبي الدوري الذي يساعد في اكتشاف العديد من الأمراض التي تلحق القلب.

حول ذلك قدم الدكتور أحمد محسن السواح استشاري القلب والقسطرة في معهد القلب القومي، ومدير قسطرة القلب بمستشفي المبرة، العديد من النصائح التي تساعد في الحماية من أمراض القلب، ومنها:

1- عند بلوغك سن الـ45 سنة في الرجال و٥٥ سنه في النساء، يجب عليك التوجه الى مركز طبي متخصص لإجراء فحوص الكشف المبكر عن أمراض القلب والشرايين، ولو من دون ظهور أية أعراض، وهذه الفحصوات هي رسم قلب، وايكو علي القلب، تحليل دهون كامله وسكر تراكمي.

2-قم بإجراء فحوص الدم المخبرية اللازمة، والفحص السريري من قبل الطبيب، التي تعد إلزامية لك في هذه المرحلة العمرية، والهدف منها الاطمئنان علي صحتك وحمايتك من التعرض لأي مضاعفات صحية.

3-في حالة ظهور النتائج الخاصة بالتحاليل المخبرية، وتم اكتشاف أنك تعاني من ارتفاع في نسبة الكوليسترول أو السكري، وضغط الدم، فعليك الخضوع لفحوص أكثر تطورا وتساعد في الكشف عن العديد من الأمراض الأخري وتشمل، صورة صوتية للقلب، صورة صوتية لشرايين الرأس، صورة طبقية لقياس معدل الكالسيوم في شرايين القلب وهذا الاختبار متطور جداً ويساعد على تحديد نسبة خطر الإصابة بأمراض شرايين القلب .

4-التوقف نهائياً عن كل أشكال التدخين، لأنها عامل خطر رئيسي في الإصابة بأمراض القلب والأوعية.

5- إتبع التغذية السليمة والمنوعة والصحية التي تمد الجسم بكافة العناصر الغذائية المفيدة التي يحتاجها، ومنها الفواكهة والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات النيئة، والزيوت الصحية كزيت الزيتون كما عليك تناول اللحوم غير الدهنية كالأسماك، مع ضرورة التخفيف من كمية ملح الطعام المتناولة.

6-إذا كتب لك الطبيب علاجات علي الالتزام بها، ولا تجتهد في إقافها أو تغير معدلتها، من دون إستشارة طبيبك المعالج، لأن عقاقير الكوليسترول، السكري وضغط الدم تعد من العلاجات الثابتة ولا يصح تقليل نسبها حتي لا تتعرض لأي مضاعفات في صحة القلب والشرايين.

7-عند الشعور بأي من الأعراض التالية:

• الألم أو الشعور بالضغط على الصدر، والذي قد يمتد ليصل الى الفك وأطراف اليدين.

• ضيق في النفس وأوجاع مشابهة لأوجاع المعدة.

• آلام في الصدر تدوم لأكثر من 20 دقيقة، وخصوصاً إذا رافقها إعياء وتعرّق.

فإن الأمر يستوجب منك زيارة الطبيب على وجه السرعة، لأنها ربما تكون أعراض تشير إلي وجد مشكلة كبيرة في القلب.

8-مارس رياضة المشي لمدة 30 دقيقة في اليوم لحماية قلبك والتخفيف من الإجهاد والقلق والتوتر.

9-عليك القراءة كثيرا عن طرق الحفاظ علي صحة القلب، وطرق الحفاظ عليها وحمايتها من التعرض لأي مضاعفات صحية، وتذكر ان الشخص الذي يحافظ على صحة قلبه ويتبع نمط حياة صحي وسليم، فهو يحافظ على صحة وسلامة جميع أفراد عائلته، ويرسي لديهم قواعد أساسية للحفاظ على سلامة قلوبهم في الحاضر والمستقبل.

10-عليك المتابعة بشكل دوري الفحصوات للإطمئنان علي صحتك والحماية من التعرض لأي مضاعفات صحية.