5 مشاكل صحية تحدث لك بعد سن الـ50.. أبرزها هشاشة العظام

مع التقدم فى العمر، تزداد المشاكل الصحية المتعلقة بالشيخوخة، وتختلف تطور هذه الحالات، اعتمادًا على الجينات، ونمط الحياة، وعوامل أخرى، بينما يتمتع بعض الأشخاص الذين يبلغون من العمر 80 عامًا بالقدرات الجسدية والعقلية للأشخاص البالغين من العمر 30 عامًا، وإليك أكثر المشاكل الصحية شيوعًا التي يمكن أن تحدث عند بلوغ سن الخمسين، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".
1 ضغط دم مرتفعيُعد ارتفاع ضغط الدم سببًا رئيسيًا للسكتة الدماغية والنوبات القلبية وأمراض الكلى وغيرها من المشكلات التي قد تؤدي إلى الوفاة، يصبح أكثر انتشارًا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا حيث تصبح الأوعية الدموية أقل مرونة.
ارتفاع ضغط الدم، المساهم الرئيسي في تصلب الشرايين ، هو أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا لكبار السن.
2 ارتفاع الكولسترولووفقًا للدراسة التي نُشرت في Frontiers in Public Health ، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تظل السبب الأكثر شيوعًا لوفاة كبار السن، على الرغم من انخفاض معدلات الوفيات في العشرين عامًا الماضية.
يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى تصلب الشرايين وانسداد الأوعية الدموية إذا تركت دون علاج، وقالت الدراسة إن تصلب الشرايين يسبب التهابا وتغيرات أخرى في الأوعية الدموية تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الدماغية وأمراض الأوعية الدموية الطرفية والضعف الإدراكي وتلف الأعضاء الأخرى.
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